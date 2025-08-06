העיר ביתר עילית עומדת בזמן הקרוב להכפיל את עצמה, 35 שנים לאחר שהוקמה כ"עיר החרדית בהרי יהודה".

מי שחשף את הפרטים הוא ראש העיר מאיר רובינשטיין, במסגרת כינוס של הסיעה החסידית.

על פי המידע שהגיע לידי 'כיכר השבת', הרשויות הרלוונטיות, המנהל האזרחי, משרד הפנים ומשרד השיכון, תומכות בבקשת עיריית ביתר להגדיל את תחום השיפוט המוניציפלי של העיר, בעוד 900 דונמים, הסמוכים לעיר.

במצגת המפורטת, תיאר רה"ע כיצד הוקמה העיר עם תכנון ראשוני ל-5,000 תושבים ואילו כיום כבר מתגוררים בעירנו מעל 80,000 תושבים. בשל הקפאת הבנייה ביו"ש ובהמשך בשל בעיות בירוקרטיות, הבנייה בעיר התעכבה במשך שנים ארוכות והביקוש גבר על ההיצע.

במסגרת תכנית החומש של עיריית ביתר עילית, הצפי הוא להכפלת האוכלוסייה במסגרת תנופת הבנייה הצפויה להתחיל בקרוב בכל שכונות העיר, ולהביא בסופו של דבר, לבניית 8,704 יחי"ד נוספות – לפני ההרחבה העתידית של העיר.

מדובר בתכנית מפורטת הכוללת הרחבת שולי גבעה א' ושולי גבעה ב', תוספת בנייה בגבעה ג', תנופת בנייה משמעותית בכל אזור הכניסה לעיר בגבעה א', ועוד. חלק מתכניות הבנייה, עם צפי אכלוס של 18 חודשים בלבד.

כמובן, מלבד הוספת אלפי יחידות הדיור, ייבנו במסגרת תכנית החומש להכפלת האוכלוסייה 357,869 מ"ר של מבני ציבור – ועוד 114,247 מ"ר של שטחי מסחר. זאת, מלבד היער האנגלי, השטח המסחרי של העיר, שיכלול 800 דונמים של שטחי מסחר ותעסוקה, הייטק ולואוטק – לצד מרכז תחבורה ובית עלמין.

900 דונמים לשטח המוניציפלי של ביתר

במקביל, ימים ספורים אחר כך, התקבלה הבשורה המשמעותית על תמיכת הגורמים הרלוונטיים להוסיף 900 דונמים לשטחה המוניציפלי של ביתר. יודגש כי לא מדובר בהחלטה סופית, אך זוהי פריצת דרך משמעותית המביאה עימה בשורה משמעותית למצוקת הדיור בציבור החרדי בכלל, ובקרב המבקשים להתגורר בעיר ביתר עילית – בפרט.

מר יהודה אליהו, ראש מנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון, פירט במכתב ששיגר למשרד השיכון, משרד הפנים המינהל האזרחי ולשכת תכנון, את הצורך בהעברת השטח המדובר – ביתר עילית מזרח, בין ביתר לנווה דניאל, לידי העיר ביתר.

הוא ציין כי העיר ביתר "נמצאת בתנופת תכנון ופיתוח מואצת של מעט עתודות הקרקע שברשותה, ויחד עם זאת נמצאת במצוקת עתודות קרקע משמעותית מאוד, אשר לא ירחק היום והיא תמצא בהיעדר יכולת צמיחה נוספת".

"בתקופה האחרונה מקודמים הליכי סקר על מקרקעין בהיקף של כ- 900 דונם במרחב שנמצא מזרחית לביתר עילית. מדובר בתא שטח שהוא רצוף וצמוד דופן לביתר עילית, ועל כן אך טבעי לשייך אותו אליה".

עוד ציין מר אליהו כי "שטח זה מייצר פוטנציאל לכניסה נוספת לעיר מכביש 375, דבר אשר הכרחי לה מאוד".

כאמור, הגורמים הרלוונטיים, הן במינהל האזרחי והן במשרדי הממשלה, תומכים בדרישת עיריית ביתר להעביר לשטחה המוניציפלי את תא השטח המדובר, ובכך יביאו בעז"ה לבשורת ענק לתושבי ביתר ולמבקשים להתגורר בעיר.

רה"ע מאיר רובינשטיין הודה לכל העוסקים במלאכה, ומסר כי "מדובר בבשורה של ממש לעירנו, המשוועת להגדלת היצע הדירות אל מול הביקוש העולה; מדובר בבשורה של ממש לכלל הציבור החרדי, הזקוק לפתרונות נוספים למצוקת הדיור, ומדובר בבשורה של ממש להתיישבות היהודית בארץ ישראל".

מטעם מ"מ ראש העיר ויו"ר דגל התורה ביתר, דוד זלץ נמסר על התוכנית: "בתור תושב העיר ונציג ציבור גדול בעיר, אני מאושר מהמהלך פורץ הדרך ומודה לראש העיר מאיר רובינשטיין. ביתר מוכיחה את מה שכולנו יודעים, עיר שחיה בהרמוניה אמיתית, לצד כבוד וערך אמיתי ללימוד התורה, יכולה רק לגדול ולהתפתח. מזל טוב ביתר!".