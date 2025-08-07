כיכר השבת
הותר לפרסום

אסון בין הזמנים: תלמיד הישיבה מיכאל כהן ז"ל טבע למוות במאגר מים בצפון הארץ

במהלך הלילה שוחררה גופתו של תלמיד הישיבה מיכאל כהן ז"ל, תלמיד ישיבת 'נחלת עפולה', שטבע למוות במאגר המים בצפון הארץ (דיין האמת)

זירת האסון, הלילה (צילום: דוברות זק"א)

במהלך הלילה (בין רביעי לחמישי) הותר לפרסום כי הבחור מיכאל כהן ז"ל, תלמיד ישיבת 'נחלת עפולה', בן 18 בלבד, הוא הצעיר שטבע למוות אמש במאגר המים הגדול בסמוך לקיבוץ געתון שבגליל המערבי.

לאחר פעילות מאומצת של אנשי זק"א ומתנדבים נוספים, גופתו של מיכאל ז"ל שוחררה והלוויתו צפויה להתקיים במהלך היממה הקרובה.

כפי שדווח אמש ב'כיכר השבת', מיכאל ז"ל יצא לטיול בין הזמנים במקום, יחד עם חבריו. במהלך שהותם במקום הוא טבע ונעדר. כוחות חירום הוזעקו למקום ופתחו בחיפושים, שכאמור הסתיימו במציאת גופתו.

מנחם גולדברג ראש סניף איחוד הצלה בנהריה ודניאל מלכה סגן ראש סניף איחוד הצלה במעלות מסרו: "מדובר בצעיר (כבן 18) שטבע. לאחר מספר שעות צוללנים מיחידת להבה של כבאות והצלה לישראל משו את גופתו שהועברה ברכב השטח של איחוד הצלה לעבר אמבולנס שהמתין לנו מחוץ לשטח המאגר. צוותי חוסן של איחוד הצלה פעלו בזירה עקב אופי האירוע".

פראמדיק מד"א עדיאל זנו סיפר: "כשהגענו למקום האירוע ניגשו אלינו מספר אזרחים וסיפרו לנו שנער נכנס למאגר המים וככל הנראה טבע, לאחר פעולות חילוץ ממושכות בשיתוף פעולה עם המשטרה וכוחות הכיבוי הוצא מהמאגר הנער כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה, ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום".

חיים אוטמזגין, מפקד היחידות המיוחדות בזק"א, הזהיר: "דווקא בימי בין הזמנים אנו נדרשים לעירנות ומוכנות נכונה לפני כל יציאה לאתר בטבע, הסיכונים גדולים אך בהכנה נכונה ניתן להימנע מאסון, יש לנקוט משנה זהירות באתרים שאינם מוכרזים לרחצה, ולהימנע מכניסה למאגרי מים מסוכנים, האחריות בידיים שלנו".

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
מגנא ומצלא
"הותר לפרסום"?
4
ידוע שימי בין הזמנים , ימים מאוד קשים לעם ישראל. יש להישאר בישיבות וללמוד בהתמדה ובדביקות להצלחת עם ישראל במערכה. חבל על כל בחור שהולך סתם. העם זקוק ללימוד תורה ולא לחופשות. עת צרה היא ליעקב. בנאות דשא יחכו.
גאון
3
ברוך דיין האמת
יהודי
2
ונשמרתם מאוד לנפשותיכם למה כל בין הזמנים צריך להיות הכאב לב הזה???
אליה
1
ברוך דיין האמת. יה"ר שהאבלים לא ידעו עוד צער.יש למחות בחריפות על ה"הותר לפרסום". ביטוי זה שמור למרבה הצער לקדושים מפארי שם שמים שמסרו נפשם על קידוש השם. ובשום אופן לא לחבורת משתמטים מחללי השם.
ברוך דיין האמת
עוד לפני שהחיילים הקדושים מסרו נפש , מיליוני יהודים נרצחו בגלל ששמרו על יהדותם ובזכותם יש לנו מדינה שנקראת מדינת ישראל. משתמטים תקרא לחברים שלך שאוכלי נבילות וטריפות.
מוטי
אפילו על חיים רוטר אמרו הותר לפרסום
זה לא קשור

