ביום שני לאחר חצות, נעצרו שני האחים למשפחת יצחקוב - תלמידי ישיבת מאורות התורה בטלז סטון, למרות השק שהיה תחילה לאחר המעצר וסוקר בהרחבה ב'כיכר השבת', אמש (רביעי) גדולי ישראל ערכו התייעצויות וקיבלו החלטה שסוקרה הבוקר בהרחבה ביומונים - לצאת למלחמה.

בוועדה להצלת עולם התורה של 'הפלג הירושלמי' הוציאו לפני זמן קצר הודעה בה נכתב: "עקב עליית המדרגה החמורה בגזירת השמד והמשך התנכלותם של שלטונות הרשע ללומדי התורה בארץ ישראל, ומעצרו הנפשע של תלמיד ישיבת 'מאורות התורה' בעוון לימוד תורה, עלו רבני הוועדה להצלת עולם התורה למעונם של הגר"ע אויערבאך וראשי הישיבות, וקיבלו מהם את ההוראה: לצאת במחאה רבתית כנגד שלטון הרשע - המוני בני התורה למחאת ענק ברחובה של העיר ירושלים, בשעה 17:00".

עוד נכתב: "הרב אוירבך וראשי הישיבות הביעו התייחסות חריפה למצב: "היום כל אחד מבין כי אנו במערכה גורלית על נשמת אפה של היהדות החרדית כולה. חובה על כל יהודי לצאת ולמחות על הביזוי הנורא של לומדי התורה".

כאמור, הרבנים של שני תלמידי הישיבה שנעצרו, התראיינו אתמול ל'כיכר השבת', וזעקו כנגד השתיקה הרועמת על מעצר הבחורים המתחזקים.

הרבנים האשימו האשמות חריפות את הפוליטיקאים החרדים בכך שהם נפלו לפח שטמן להם הצבא, כאשר לטענתם, מלכתחילה הצבא לא תכנן לעצור בחורים בערים חרדיות, אלא בעיקר בפריפריה, זאת כדי לא לעורר מהומות.

גדולי ישראל התכנסו בערב והחליטו כי יוצאים למאבק נחוש ונחרץ נגד המעצר של הבחורים ובשל הכרזת המלחמה מצד המדינה והצבא.

ראש הישיבה הגאון חכם משה צדקה, ערך התייעצויות במשך שעות רבות, שבסיומן יצאה הודעה מטעמו.

בהודעה נכתב: "הרב צדקה בהוראה דרמטית: לצאת ולהפגין, מחר בשעה 17:00 אחה"צ תתקיים מחאה אדירה בהוראת מרנן ורבנן גדולי ישראל ובראשם מרן ראש הישיבה חכם משה צדקה. המחאה תתקיים ב'צומת מרן' (בר אילן) בירושלים - עקב גזירת הגיוס המתנהלת בציבור החרדי בחקיקה ובכפייה ובפרט לאור מעצרם של שני תלמידי הישיבה למשפחת יצחקוב שנחטפו ונעצרו מביתם באישון ליל ע"י שלטונות הצבא בעוון לימוד התורה".

הגאון הרב צדקה אף אמר: "איך אפשר שבן תורה שרוח השם פועמת בקרבו שלא ייצא מחר (חמישי) לרחובה של עיר למחות כנגד ביזוים של לומדי התורה - נזרי הבריאה שמושפלים עד עפר בארץ הקודש".

מביתו של המנהיג הליטאי הגר"ד לנדו, נמסר לאחר ההתייעצות הארוכה שהתקיימה במעונו: "התקיימה התייעצות חירום בביתו של מנהיג הדור מרן הגר"ד לנדו ברחוב הרב שר 15 בבני ברק, בהשתתפות עסקנים מהארץ ומחו"ל על דרכי תגובה בעקבות מעצרם של בני הישיבה - במטרה לגבש קונצנזוס לתגובה בקרב כלל החוגים והעדות".

"כזכור", נכתב עוד בהודעה: "מרן הזהיר בשבוע שעבר בנאומו בכנס ועד הישיבות בראשותו כי אם מדינת ישראל תכריז מלחמה על בני התורה, היהדות החרדית בעולם כולו תתגייס למאבק. מדינת ישראל הכריזה מלחמה על בני התורה. היהדות החרדית תצא למאבק עולמי שלא היה כמותו!".

שעות לאחר מכן, פורסם השער הלוחמני של הביטאון הליטאי יתד נאמן, עם כותרת שחורה ובוהקת "מלחמה".