"בעוון לימוד התורה"

נגזר דינו של בחור הישיבה שנעצר אמש | עורכי דינו: נגיש ערעור

בשעה האחרונה הובא הבחור שנעצר אמש בביתו, לדין משמעתי בפני קצין שיפוט | בהנחיית גדולי ישראל, בארגון עזרם ומגינם מגישים כעת ערעור על ההחלטה, על מנת להביא לשחרורו (חרדים)

9תגובות
הפגנת הרצ"פניקים בירושלים (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

ברקע סאגת הים על ידי המשטרה הצבאית, במהלך השעה האחרונה הובא הבחור שנעצר אמש בביתו לדין משמעתי בפני קצין שיפוט בתל השומר, ונגזרו עליו עשרה ימי מעצר.

בהנחיית גדולי ישראל, המחלקה המשפטית של עזרם ומגינם הגישו ערעור על גזר הדין ונעשות כעת כלל הפעולות האפשריות, על מנת להביא לשחרורו באופן המיידי.

הבוקר פרסמנו ב'כיכר' כי המשטרה הצבאית עצרה הלילה (חמישי) בחור ישיבה מתחזק בביתו במרכז הארץ, המעצר מתווסף לעוד שלושה מעצרים שנעשו השבוע ולקראת שורת מעצרים המתוכננת לימי בין הזמנים. בהוראת גדולי ישראל, המונים יצאו היום לרחובות.

מדובר בבחור מתחזק מעל לגיל 20, שכבר מספר שנים לומד בישיבה חשובה והוא הגיש דיחוי לצבא כמו כל בחור ישיבה אחר.

במקביל: בשעות אלו החלו בני התורה הספרדים להתאסף בצומת בר אילן למחאה גדולה נגד ביזוי לומדי התורה ולימוד התורה הקדושה, כאשר בני ישיבה נעצרים בבתיהם באישון ליל כאחרוני העבריינים.

במחאה בירושלים החלה בשעה 17:00, בעוד מחאה מקבילה של הפלג הירושלמי צפויה להתחיל גם היא באזור כביש 4 בבני ברק. המשטרה מתכוננת בכוחות גדולים לשתי המחאות של הציבור החרדי.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

9
בושה וחרפה אוי מה היה לנו תזדעזעו ארץ ישראל ת"ק פרסה על ת"ק פרסה על מעצרו של בחור ישיבה
מישהו
8
כבוד התורה!!!!! לא לנגוע בלומדי תורה!!!!
שמואל
7
מדינת ישראל היא המדינה האנטישמית היחידה בעולם
יעקב
6
לא כ
כאחד העבריינים
5
ציונים ארורים
אני
4
שינאת עמי ארצות לתלמידי חכמים
עבד ה'
3
למה לא יודעים מה קורה ומדווחים בלי לדעת הפלג הירושלמי נמצא גם ברובו הגדול בירושלים מי שאין באפשרותו לעלות יש משהו בב"ב בשבילם!!!
לוי
2
מצהירים ״נמות ולא נתגייס״, ובפועל לא מוכנים שיקרה להם דבר הרבה פחות גרוע מזה - בסה״כ 10 ימי מחבוש בכלא צבאי (שהוא לא כל-כך רע)… קרוב משפחתי שלא רצה להתגייס, וממש לא מ״סיבות של מגזר חרדי״, פשוט התעלם מהצווים, וכשנעצר ישב 10 ימים בכלא ונפרדו לשלום…
עש
1
אפשר ללמוד גם בכלא.
פ.

