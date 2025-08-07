נגזר דינו של בחור הישיבה שנעצר אמש | עורכי דינו: נגיש ערעור

ברקע סאגת המעצרים על ידי המשטרה הצבאית, במהלך השעה האחרונה הובא הבחור שנעצר אמש בביתו לדין משמעתי בפני קצין שיפוט בתל השומר, ונגזרו עליו עשרה ימי מעצר.

בהנחיית גדולי ישראל, המחלקה המשפטית של עזרם ומגינם הגישו ערעור על גזר הדין ונעשות כעת כלל הפעולות האפשריות, על מנת להביא לשחרורו באופן המיידי.

הבוקר פרסמנו ב'כיכר' כי המשטרה הצבאית עצרה הלילה (חמישי) בחור ישיבה מתחזק בביתו במרכז הארץ, המעצר מתווסף לעוד שלושה מעצרים שנעשו השבוע ולקראת שורת מעצרים המתוכננת לימי בין הזמנים. בהוראת גדולי ישראל, המונים יצאו היום לרחובות.

מדובר בבחור מתחזק מעל לגיל 20, שכבר מספר שנים לומד בישיבה חשובה והוא הגיש דיחוי לצבא כמו כל בחור ישיבה אחר.

במקביל: בשעות אלו החלו בני התורה הספרדים להתאסף בצומת בר אילן למחאה גדולה נגד ביזוי לומדי התורה ולימוד התורה הקדושה, כאשר בני ישיבה נעצרים בבתיהם באישון ליל כאחרוני העבריינים.

במחאה בירושלים החלה בשעה 17:00, בעוד מחאה מקבילה של הפלג הירושלמי צפויה להתחיל גם היא באזור כביש 4 בבני ברק. המשטרה מתכוננת בכוחות גדולים לשתי המחאות של הציבור החרדי.