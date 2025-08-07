כיכר השבת
היום יתקיימו הפגנות

המשטרה הצבאית לא עוצרת: בחור ישיבה נוסף נעצר הלילה בביתו שבמרכז הארץ | פרסום ראשון

במשטרה הצבאית לא מתרגשים מהאיומים של גדולי ישראל והם ממשיכים בשלהם - הלילה, המשטרה הצבאית פשטה על ביתו של בחור ישיבה במרכז הארץ ועצרה אותו | ל'כיכר השבת' נודע, כי מדובר בבחור רגיל שהגיש דיחוי | בהוראת גדולי ישראל, הצהריים ייצאו המונים לרחובות, למחות כנגד החרפת המעצרים (חדשות)

מעצר (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

המשטרה הצבאית עצרה הלילה (חמישי) בחור ישיבה מתחזק בביתו במרכז הארץ, ה מתווסף לעוד שלושה מעצרים שנעשו השבוע ולקראת שורת מעצרים המתוכננת לימי בין הזמנים. בהוראת גדולי ישראל, המונים יצאו היום לרחובות.

על פי המידע הראשוני שנחשף כעת לראשונה ב'כיכר השבת', לקראת השעה 02:00 הלילה, המשטרה הצבאית פשטה על ביתו של בחור ישיבה בביתו בתל אביב.

מדובר בבחור מתחזק מעל לגיל 20, שכבר מספר שנים לומד בישיבה חשובה והוא הגיש דיחוי לצבא כמו כל בחור ישיבה אחר.

גורם המעורה בפרטי המעצר מספר ל'כיכר השבת': "מבחינת המערכת מדובר בבחור ישיבה מן המניין, ארגון עזרם ומגינם, קיבל את הפנייה באמצע הלילה וכעת הוא התגייס לעזור לבחור ומשפחתו".

"צריך להבין", מוסיף אותו גורם: "גדולי ישראל הכריעו שיש לצאת ולהפין על תלמידי הישיבה שנעצרו ביום שני, למרות שהם לא מיינסטרים, מכיוון שזה התרגיל של הצבא, להתחיל עם הפריפריה ולנרמל את המעצרים, גם על הבחור הזה חייבים להילחם, במיוחד עם הקונפליקט שיש לו עם משפחתו ואכמ"ל".

כפי שדווח מוקדם יותר היום, אמש (רביעי) גדולי ישראל ערכו התייעצויות וקיבלו החלטה שסוקרה הבוקר בהרחבה ביומונים - לצאת למלחמה.

בוועדה להצלת עולם התורה של 'הפלג הירושלמי' הוציאו לפני זמן קצר הודעה בה נכתב: "עקב עליית המדרגה החמורה בגזירת השמד והמשך התנכלותם של שלטונות הרשע ללומדי התורה בארץ ישראל, ומעצרו הנפשע של תלמיד ישיבת 'מאורות התורה' בעוון לימוד תורה, עלו רבני הוועדה להצלת עולם התורה למעונם של הגר"ע אויערבאך וראשי הישיבות, וקיבלו מהם את ההוראה: לצאת במחאה רבתית כנגד שלטון הרשע - המוני בני התורה למחאת ענק ברחובה של העיר ירושלים, בשעה 17:00".

עוד נכתב: "הרב אוירבך וראשי הישיבות הביעו התייחסות חריפה למצב: "היום כל אחד מבין כי אנו במערכה גורלית על נשמת אפה של היהדות החרדית כולה. חובה על כל יהודי לצאת ולמחות על הביזוי הנורא של לומדי התורה".

הרבנים של שני תלמידי הישיבה שנעצרו, התראיינו אתמול ל'כיכר השבת', וזעקו כנגד השתיקה הרועמת על מעצר הבחורים המתחזקים.

הרבנים האשימו האשמות חריפות את הפוליטיקאים החרדים בכך שהם נפלו לפח שטמן להם הצבא, כאשר לטענתם, מלכתחילה הצבא לא תכנן לעצור בחורים בערים חרדיות, אלא בעיקר בפריפריה, זאת כדי לא לעורר מהומות.

גדולי ישראל התכנסו בערב והחליטו כי יוצאים למאבק נחוש ונחרץ נגד המעצר של הבחורים ובשל הכרזת המלחמה מצד המדינה והצבא.

ראש הישיבה הגאון חכם משה צדקה, ערך התייעצויות במשך שעות רבות, שבסיומן יצאה הודעה מטעמו.

בהודעה נכתב: "הרב צדקה בהוראה דרמטית: לצאת ולהפגין, מחר בשעה 17:00 אחה"צ תתקיים מחאה אדירה בהוראת מרנן ורבנן גדולי ישראל ובראשם מרן ראש הישיבה חכם משה צדקה. המחאה תתקיים ב'צומת מרן' (בר אילן) בירושלים - עקב גזירת הגיוס המתנהלת בציבור החרדי בחקיקה ובכפייה ובפרט לאור מעצרם של שני תלמידי הישיבה למשפחת יצחקוב שנחטפו ונעצרו מביתם באישון ליל ע"י שלטונות הצבא בעוון לימוד התורה". 

הגאון הרב צדקה אף אמר: "איך אפשר שבן תורה שרוח השם פועמת בקרבו שלא ייצא מחר (חמישי) לרחובה של עיר למחות כנגד ביזוים של לומדי התורה - נזרי הבריאה שמושפלים עד עפר בארץ הקודש".

מביתו של המנהיג הליטאי הגר"ד לנדו, נמסר לאחר ההתייעצות הארוכה שהתקיימה במעונו: "התקיימה התייעצות חירום בביתו של מנהיג הדור מרן הגר"ד לנדו ברחוב הרב שר 15 בבני ברק, בהשתתפות עסקנים מהארץ ומחו"ל על דרכי תגובה בעקבות מעצרם של בני הישיבה - במטרה לגבש קונצנזוס לתגובה בקרב כלל החוגים והעדות".

"כזכור", נכתב עוד בהודעה: "מרן הזהיר בשבוע שעבר בנאומו בכנס ועד הישיבות בראשותו כי אם מדינת ישראל תכריז מלחמה על בני התורה, היהדות החרדית בעולם כולו תתגייס למאבק. מדינת ישראל הכריזה מלחמה על בני התורה. היהדות החרדית תצא למאבק עולמי שלא היה כמותו!".

47
מעצרם של בחורי הישיבה הוא פשע מוסרי וחברתי שאין לו שום הצדקה. במקום לתמוך בלומדי התורה – שהם עמוד התווך של עם ישראל, מובילי רוח וקדושה פוגעת המדינה באותם נערים מסורים שבלעדיהם לא תקום ולא תכונן אומה. ההחלטה לעצור אותם היא ניסיון אכזרי להשפיל, להפחיד ולשבור את רוח הדור הצעיר. במקום לתת להם להמשיך ללמ
דוד שמואל
46
דרך המלחמה החרדית היא בהפגנות קשות מאוד ושיבוש החיים בישראל.
אברך בן תורה מבני ברק
45
עצירת תלמידי ישיבה מבטאת גישה עוינת ומפלה כלפי הציבור החרדי, כשהמדינה בוחרת במכוון לפגוע דווקא במי שהקדיש את חייו ללימוד תורה. ההסברים על "שוויון בנטל" מתמוססים מול הפגיעה האכזרית בזכויות אדם בסיסיות של אלו שהלימוד הוא לחם חייהם.
מאיר שלמה
44
הפגיעה בתלמידי הישיבה היא פגיעה באחד היסודות החשובים של החברה היהודית לימוד תורה ומהווה פגיעה לא רק בבני הישיבה, אלא בעם ישראל כולו.
טלי
43
מדינת ישראל היא מדינת חוק, אך הפגיעה בבחורי הישיבה והעצרתם בלילה מראה על שימוש כוחני ומופרז שלא עולה בקנה אחד עם ערכי הצדק והשוויון שהם יסוד המדינה
עקיבא
42
5. המעצרים שנעשו בלילות ובאישון ליל, באופן שמזכיר שיטות של משטרים אכזריים, מעידים על מדיניות שרוצה להפחיד את ציבור התורה ולהשכיח ממנו את זכותו להמשיך ללמוד ללא הפרעה. זוהי חציית קווים אדומים שאסור לעבור.
פורת
41
אחרי שנים בשירות הצבאי, אני יודע שעם ישראל זקוק לכולנו גם לחיילים, גם ללומדי התורה. הפגיעה בבחורים הללו רק מחמירה את המתח ומרחיקה בין חלקי העם במקום לקרב ביניהם.
רפי
40
מעצר תלמידי ישיבה בחורים המתחזקים בדרכם ומקפידים על לימוד תורה יקר הוא לא סתם אירוע של פרשה פרטית, אלא קריאת השכמה לעם ישראל כולו. כולנו נושאים באחריות להגן על זכות הלימוד הקדושה, להיאבק בכל כוחנו למען שחרורם, ולמנוע את המשך הפגיעה בנשמת התורה. המעצר וההתנכלות אינם נובעים מאיזו טעות של הבחורים, אלא
יחיאל
39
עצירת בחורי ישיבה באמצע הלילה, בפשיטות פתע, היא שיטה אכזרית של הפחדה והשפלה שאין לה מקום בחברה דמוקרטית. זאת לא אכיפה חוקית אלא נקמה מתוכננת שמבקשת לשבור את רוחם של נערים זכים
קלמן
38
אין להסתיר את ההבנה כי מעצרים אלו אינם נובעים מצורך בטחוני, אלא משיקולים פוליטיים ואידיאולוגיים שמזיקים למדינה.
מאי
37
המעצרים האחרונים פצעו כאב עצום בלב משפחות הבחורים, שהפכו לפתע למשפחות של נרדפים, הנלחמים על זכות ילדיהם ללמוד תורה ולהתפלל בביטחון. הכאב המשפחתי הוא כאב עמוק שמלווה בדאגה עצומה, בחששות לעתיד ובתחושת חוסר אונים. אך יחד עם הכאב הגדול, מתעוררת גם אחווה עזה, הידיעה כי לא לבד כל עם ישראל עומד מאחוריהם
יצחק
36
אם יש מי שחושב שהוא יכול לפרק את עולם התורה בעזרת מעצרים נקודתיים הוא לא מבין את הכוח של האמונה. כל בחור שנעצר, יקומו אלף אחרים שילמדו למענו. כל פשע נגד התורה רק מגביר את הלהט. בסופו של דבר, המעצרים האלה יישפטו לא רק בהיסטוריה אלא גם בשמים.
שלמה זלמן
35
גב' בהרב־מאירה, האם את מבינה את הנזק הבין־דורי שמעצרים כאלה יוצרים? הפחד, הביזוי, התחושה שהמדינה הפנתה עורף ללומדי התורה. מי יפצה את הנפשות הפגועות? את המשפחות המושפלות?
חנינא
34
מהו חטאו של הבחור? שהוא יושב ולומד תורה?! במדינה יהודית, זו לא עבירה זו שליחות. מעצר של לומד תורה הוא מעשה נואל שמנוגד לתרבות, למסורת, ולעקרונות הצדק.
גלי
33
תורת ה' תמימה. אתה יכול לגעת בקיר, לא בלב. כל מי שיגע בתורה לרעה יגלה שידו נשברת. מי שנלחם בתורה נלחם בקב"ה. מי יכול לנצח אותו?
זמיר
32
אלו שמובילים את המאבק נגד התורה חושבים שזה פופולרי. זה אולי מביא להם לייקים, אבל בסוף זה מביא חורבן. התורה לא תיפול הם ייפלו.
מירן
31
אין סכנה קיומית גדולה יותר ממלחמה בתורה. עיכוב התקציב, חקיקה נגד הישיבות, ועכשיו מעצרים ליליים של בחורים. זה לא "שוויון בנטל", זה פירוק היסודות של העם היהודי.
דוד לייב
30
מי שראה בן ישיבה אמיתי, יודע: לא מדובר בהשתמטות אלא במסירות מוחלטת לתורה. זהו שירות רוחני ממדרגה ראשונה.
סיגל
29
אני רוצה לראות לא רק את הפלג .הגענו לשעת השין או שנלחמים או שנכנעים וכל אחד יוציא לעצמו פטור אם הוא יכול.
פיני
28
לא כל תרומה למדינה נמדדת במדים. יש מי שמגן בתפילה, ויש מי שמגן בלימוד. בחורי ישיבות לא משתמטים הם בוחרים דרך אחרת לתרום.
חילוני
27
השתמטות היא בריחה מאחריות. תלמידי ישיבות לוקחים אחריות רק מסוג אחר. אחריות על התורה, על הזהות, על הרצף הרוחני של עם ישראל. הם לא מחפשים הנחות. הם מחפשים אמת. בימים של טלטלה לאומית לימוד התורה שלהם הוא מה שנשאר יציב, נאמן, שקט ועוצמתי.
כלפון
26
להסתכל על בן ישיבה ולקרוא לו משתמט זה להסתכל על פסיכולוג בבית חולים ולקרוא לו "אחד שלא שירת בקרבי". לכל אחד יש תפקיד. והתפקיד של בן הישיבה הוא לשמור על הנשמה של העם. בלי זה לא יהיה על מה להילחם גם בגוף.
רותי
25
עוד מעט הק"בה יביא עלינו צרות יותר חמורות מהשביעי לאוקטובר עקב ביזוי תלמידי הישיבות הקדושים המחרפים נפשם על לימוד התורה שהם לב ליבו של הקב"ה שעל זה ה' לא ישתוק והם פשוט מכריזים מלחמה על הקב"ה ובזה יפלו לבאר שחת.
יהודה
24
מציע לעריק המבוקש. לעזוב את ביתו מיד וימצא מקום ללון
יאיר
23
מה אכפת לרשעים האלה שהחרדים מפגינים??? ועוד בשכונות שלנו? זה לא מזיז להם טיפונת... הפוך הם משפשפים את פרסות הסוסים השוטרי חבלה האלה, אגד הפסיק כבר מעכשיו את האוטובוסים. מי נפגע? אנחנו!! לכו תפגינו במקומות שישביתו את המדינה!! תכלס הקפלניסטים יודעים את העבודה
mom
22
למה אין הוראה ברורה וחותכת מצד ההנהגה החרדית מה לעשות? למה אני יושב בבית ולא יודע אם לצאת למחאה או לא???
לא הבנתי
21
זה כותרת מטעה המשטרה לא עוצרת או כן עוצרת ....
שמאלן
20
למה לא שומעים את דרכי וגפני?
משה
19
מידע לכל הפלג'לך הרועשים במזח האילתי ונחלי הצפוני, בואו להפגין ולהראות כוחכם לוותר כמה שעות על אטרקציות שכל השנה לא זר לכם, תשתוללו תרמסו תשמיצו ולחזור אח"כ לנופשיכם
יהודי לא קיצוני
18
אני רואה שיש הרבה זמן לצאת להפגנות ולטיולים, אבל לא ללמוד, ואף יותר מכך: לא לצאת למלחמה נגד צר ואויב-חס וחלילה כמובן...
הירש
17
מדינת ישראל נהפכה לאינקוויזיציה
חל
16
הרב צדקה הכחיש. אז מי הרב שהורה להפגין?
ששון
15
זו טכניקה של הרמטכל שפוחד לבצע את החלטת הממשלה לכבוש את עזה. אז מנסה לעזור לרועצת שר"י להפיל את הממשלה...
ששש
למה שיתרגשו כבר 15 שנה החכים החרדים מזיזים את הקו האדום כל פעם עוד איום שיורד לטמיון טמבלים!! חבל שאני לא עצניק!!!!
הס
העיקר ביבי לא אשם.... הוא אשם בהכל יחד עם חבריו דרעי וגפני שהתלו בצבור 15 שנה
לוי
14
בדיוק כמו שכתבתם, פעמים רבות כאן באתר. אלפי משתמטים בתל אביב, והנה, מתחילים לעצור אותם! ישתבח שמו
ארה'לה
אבל אל תשכח שכל העצורים הם בחורי ישיבה ואין לשמוח על מעצרם
קנאי
הנה אחד שוודאי לא יעצרו ציוני שונא תורה הקדושה ולומדיה
והנה אחד
😂תמימות
חיים
13
צריך להשבית את שדה התעופה ובמקמות שיגרום לשתק את המדינה יום יום
פרץ
צודק!
מרדכי
העיקר שהחברי כנסת החרדים מצביעים עם הקואליציה, במקום להפיל את הממשלה הרעה הזו, ולהתחיל עם מרי אזרחי
אלי
לא. צריך פשוט חלוקה הוגנת בנטל!
משה
בדיוק! למה להפגין בלב השכונה החרדית של ירושלים?? עורק ראשי לככ' הרבה שכונות? אנחנו נפגעים מיזה! לכו להפגין ליד בית המשפט ליד בית רוה"מ ליד השדה תעופה תציקו לחילונים לא לעצמכם/עצמינו
אמא
אז איך האדמו"רים יצאו ל"מנוחה" (מעבודתם הקשה...) ב"נאות דשא" במיטב האטרקציות התיירותיות בחו"ל?
עזרא
מה אתה אומר? לשתק את המדינה? בזמן מלחמה?
אלי
12
לא כל מי שמבקש שהחרדים ישרתו הוא נגד התורה אני לא מבין מה המרדף שוו אחרי החרדים שישרתו לא רוצים לא צריך להתחיל לשלול להם את כל הקצבאות לשלול מהם את הזכות לבחור לכנסת לשלול להם את הזכות להוציא רישיון נהיגה ולהתחיל לעצור אותם על עריקות זה לא יתכן שמדינת ישראל נמצאת במלחמת קיום כבר שנתיים והם פשוט יגיד
עופר
11
אפשר להבין מהכתבה שהמשפחה 'הלשינה' לרשויות.
מיכל
10
אנחנו ברוסיה או בגרמניה ולא הודיעו לי??????????
אנדר וויגין
9
מסכן ירחם השם
אברהם
8
מה קשור להפגין אצל החרדים? להציק בעוד פאן...? גם ככה אנחנו הסובלים. לכו להפגין ברחובות תל אביב! למה לעצור את התנועה במקום שגם ככה היא עצורה
אחד
7
בחורי הישיבה שנעצרו הם אור ותורה במדינת ישראל, לומדי חכמת הקודש שבלעדיהם לא תקום ולא תכונן האומה,
חנה
6
גם הגסטפו היו דופקים בדלתות של היהודים באישון לילה
יואל
5
למה לא עוצרים מישתמטים חילונים?
רוצה תשובה
4
מצחיק שהיחידים שמתגייסים זה זה הארגון עזרם ומגינם
ינון
3
בחור ישיבה רגיל מתל - אביב? בחור מתחזק? ביקש דיחוי?
בורא פרי 'העץ'
2
לא תגורו מפני איש כקטן כגדול תשפוטו .אין חסינות לכל אדם כנגד החוק.
חרדי
1
אז למה לא עוצרת עוצרת ועוד איך
אחד העם

