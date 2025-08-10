כיכר השבת
"אי אפשר להישאר אדישים"

אחרי מעצר בני הישיבות: זקן המועצת יוזם כינוס מחאה המוני "צריך להפוך עולמות"

זקן מועצת החכמים הגר"מ מאיה התבטא בחריפות נגד מעצר בני הישיבות, ואמר כי בכוונתו לעלות אל בתיהם של גדולי ישראל בימים הקרובים, במטרה ליזום עצרת מרובת משתתפים נגד המעצרים| יו"ר ש"ס דרעי צפוי לסור לביתו של הגר"מ מאיה, במטרה לגבש את עקרונות העצרת  (חרדים)

הגאון רבי משה מאיה עם אריה דרעי. ארכיון (צילום: יעקב כהן)

זקן חברי מועצת חכמי התורה הגר"מ מאיה, התבטא בימים האחרונים כי בשל העובדה כי בצה"ל כבר עצרו מספר תלמידי ישיבות השוהים בכלא הצבאי, הוא עצמו מתכוון לעלות לבתיהם של מנהיגי הדור, במטרה ליזום עצרות המונים בהשתתפות גדולי ישראל מכלל החוגים, וכדי לזעוק בראש קול חצות נגד כוונת צה"ל לגייס את בחורי הישיבות - אשר כל חטאם הוא העיסוק בתורה.

ל'כיכר' השבת נודע כי רק לאחרונה עלתה ההצעה לקיים במהלך הימים הקרובים עצרת מחאה שכזו, אך ההצעה נדחתה בשל מצב השרב הכבד השורר ברחבי הארץ, כאשר בינתיים מכוונים לקיים את עצרת המחאה במהלך השבועות הבאים, כאשר בסביבת הרב מדגישים כי הגר"מ מאיה נגד חסימות של כבישים, אלא בעד להביע קול מחאה וזעקה על מה שהמתרחש ללומדי התורה בארץ הקודש.

עוד נודע ל'כיכר', כי דרעי ביקש להגיע לביתו של הגר"מ מאיה כדי לדון עימו בפרטי העצרת המתוכננת, וכי הוא צפוי להגיע לביתו של הרב במהלך הימים הקרובים.

מוקדם יותר היום (ראשון), ביקרו חברי מועצת חכמי התורה, הגר"מ מאיה, וראש ישיבת מאור התורה הגר"א סלים בבית ליד - המתחם בו שוהים שני האחים רפאל וברוך יצחקוב, בחורי הישיבה מתל אביב שנעצרו לאחר שלא התייצבו בלשכת הגיוס.

במענה לשאלת חדשות 12 בעניין ביקור הרבנים בבית ליד - הודיעו בצה"ל כי "הכנסת הרב ביום חמישי האחרון לבית הכלא הצבאי נעשתה שלא בסמכות. על בסיס תקלה זו התייצבו גם היום רבנים בשערי הכלא ודרשו להיכנס לביקור העצורים. על מנת להימנע מעימותים מיותרים הוחלט לאפשר את כניסתם לפנים משורת הדין".

