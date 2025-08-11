בחורי גור ( צילום: שוקי לרר )

לישבתה הגדולה החדשה של חסידות גור באשדוד ישנה מצוקת מקום גדולה, ובחסידות שוקלים להעביר את הישיבה לדימונה, כך נחשף לראשונה ב'כיכר השבת', גורמים בחסידות לא מכחישים את הידיעה, אך מבהירים היום (שני) כי עדיין לא התקבלה החלטה.