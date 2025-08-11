כיכר השבת
ב'גור' יעבירו את הישיבה ליד הכור בדימונה? | גורם בחסידות: "לא התקבלה החלטה"

למרות שהוצע לחסידות מבנה מרווח בעיר דימונה, בחסידות מדגישים היום ל'כיכר השבת', כי ההחלטה הסופית עדיין לא התקבלה והם הוחנים חלופות נוספות (חדשות חסידים)

בחורי גור (צילום: שוקי לרר)

לישבתה הגדולה החדשה של חסידות גור באשדוד ישנה מצוקת מקום גדולה, ובחסידות שוקלים להעביר את הישיבה לדימונה, כך נחשף לראשונה ב'כיכר השבת', גורמים בחסידות לא מכחישים את הידיעה, אך מבהירים היום (שני) כי עדיין לא התקבלה החלטה.

כזכור וכפי שנחשף ב'כיכר השבת', הישיבה שנוסדה במיוחד עבור בחורים מגיל 18 ועד לגיל שידוכים, הוקמה כחלק ממוסדות "בית ישראל" באשדוד, אך לקראת הזמן החדש פינו את המבנה עקב גידול במספר ילדי התלמוד תורה, דבר שאילץ את מנהלי הישיבה לחפש מקום חלופי.

לאחר חיפושים ארוכים בעיר אשדוד, שהסתיימו ללא הצלחה, הוצע לחסידות מקום בדימונה, שכזכור לאחרונה החלו חסידי גור רבים להתיישב בעיר.

גורם בחסידות אומר היום ל'כיכר השבת': "אכן אנחנו מחפשים מקום ואחת האופציות היה מבנה טוב ומרווח בדימונה, אך חשוב להדגיש שעדיין לא התקבלה החלטה ובחסידות בוחנים חלופות נוספות למעבר".

אותו גורם מוסיף: "לא בטוח שנעבור לדימונה, מכיוון שהחסידות עדיין לא התבססה דיו בתוך העיר ולכן כאמור עדיין יושבים על המדוכה".

