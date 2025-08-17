שוחחנו עם הרב צביקה כהן, יוזם התכנית, שמסביר בכנות:

"הרעיון נולד מתוך ההכרה שקהילת המנהלים שלנו מורכבת מאנשים בעלי עוצמה, מסירות ויכולת הובלה יוצאת דופן. הם נושאים על כתפיהם אחריות כבדה לעשרות ומאות תלמידים, ומובילים מערכות מורכבות – אך בתוך כל העשייה השוטפת, יש ערך עצום ביצירת מרחב מקצועי ייחודי, שבו הם יכולים להעמיק, להתייעץ, להעשיר את הכלים שלהם, ולהתרומם עוד מדרגה. והקמת מנהיגות חינוכית שתעמוד בחזית העשייה הציבורית."

לדבריו, ירושלים שימשה כקרקע פורייה לפיילוט, אך כבר מהמפגש הראשון היה ברור שאין מדובר בצורך מקומי בלבד, אלא במהלך אסטרטגי שעתיד לרומם את ההנהגה החינוכית בכל רחבי הארץ.

"ההיענות המרשימה, הרמה הגבוהה של הדיון, והצימאון להתפתחות מקצועית – הבהירו לנו שמדובר ביוזמה שיש לה פוטנציאל להשפיע על כלל מערכת החינוך החרדי. יצאנו לדרך מתוך הבנה שכל מנהל ראוי לקבל את המעטפת שתאפשר לו להמשיך להנהיג בעוצמה ובחזון."

הרב כהן מדגיש כי צמרת אינה עוד השתלמות, אלא מרחב צמיחה אישי וניהולי:

"צמרת באה להעצים את שדרת הפיקוד של החינוך החרדי. המנהלים שלנו אינם רק מנהלי מוסדות – הם מנהיגים של ממש. אנו מקנים להם כלים נוספים כדי שיוכלו להניע צוותים, לתכנן אסטרטגיות, ולשלב הנהגה חינוכית עם יכולת ניהולית מהמעלה הראשונה."

באירוע מרגש שהתקיים בירושלים עיר הקודש, נאספו מאה ושלושים מנהלי ומנהלות מוסדות חינוך מכל רחבי הארץ לסיכום שנת פעילות פוריה ומעצימה. האירוע נפתח בדברי ברכה של הרב שמואל כהן, מנהל מחלקת החינוך בארגון שלבים, שהדגיש את תחושת הקהילתיות וההעצמה שנבנתה לאורך הדרך, ולאחריו נשא דברים הרב שמעון שנייבלג שליט"א, נשיא ארגון "גדלנו", שעמד על גודל האחריות המוטלת על המנהלים, והמחוייבות למקצועיות, כחלק מהתפיסה הרוחנית של כל מנהל.

אחד מרגעי השיא היה מעגל השיח האישי, בו חלקו המנהלים כיצד התכנית הפכה אותם ליוזמים, מקצועיים ובעלי ראייה מערכתית. הדגש שחזר בכל השיתופים היה על תחושת השייכות והקהילה.

במרכז האירוע עמדו דברי הרב אריה דרעי, יו"ר תנועת ש"ס, שבדבריו המרגשים שיתף אל אתגרי החינוך בדורינו, אל מול האתגרים בימי נעוריו.

והביע הערכה עמוקה ליוזמה ולמנהלים:

"צמרת היא מהלך מחויב המציאות. היא מעניקה למנהלים כלים, גב וקהילה – והדבר הזה צריך להגיע לכל רשות מקומית בארץ. בעידן מלא אתגרים, המנהלים והמנהלות המסורים עושים עבודת קודש, וראויים לכל גיבוי. זה לא רק חיזוק אישי, זו השקעה באלפי תלמידים. "עוד הוסיף הרב דרעי הכרת טובה לארגון שלבים על המעטפת המקצועית והחברתית, והדגיש כי על כל נציגי הציבור מוטלת החובה לתמוך ביוזמות מסוג זה.

בהמשך נשא דברים הרב צביקה כהן, שחזר והדגיש:

"לא באנו רק ללמד שיטות – באנו להצמיח אנשים. לראות מנהלים יושבים יחד, לומדים, מתייעצים ומובילים – זו הצלחה אמיתית. ליווי מקצועי איכותי משנה את פני המנהיגות החינוכית."

הרב כהן גם ציין את שיתוף הפעולה הפורה עם ארגון שלבים, והודה במיוחד לרב אילן קוסמן ולהוגה התכנית, הרב אפרים אטלי, על ההשקעה והמסירות.

הרב אילן קוסמן, מנכ"ל שלבים, העלה על נס את מורשת הרב זאב וולפסון זצ"ל – המהווה השראה לרוח הארגון בכלל וצמרת בפרט: "צמרת היא מימוש חזון של תעוזה לחלום, אומץ לשנות, וליווי מקצועי מתמיד למנהלים. כשמלווים מנהל לאורך זמן – רואים שינוי בשטח.

הרב ישראל שילה, המנחה הארצי של התכנית, סקר את התהליך שעברו יותר מ־130 מנהלים ומנהלות מאז המפגש הראשון – עם עתיד רחב ומבטיח.

בדברי הסיכום, חזר הרב שמואל כהן על יסודות המנהיגות מתוך דמותו של יהושע בן נון: " משרתו | נער | לא ימיש מתוך האוהל " – שילוב של "שליחות | התחדשות | ולמידה רצופה".

באירוע נכחו גם אישי ציבור ואנשי חינוך מרחבי הארץ, ביניהם רה"ע אלעד הרב יהודה בוטבול, סגן רה"ע בית שמש הרב איציק אלמליח, מנכ"ל רשת בני יוסף הרב אביגדור אוחנה, והסמנכ"ל הפדגוגי הרב ישי יזדי.

וכפי שסיכם הרב צביקה כהן:

"כשאנחנו מעניקים למנהל ליווי מקצועי, גב חזק, וקהילה תומכת – אנחנו משפיעים בעקיפין על אלפי תלמידים. זו שליחות, וזו צמרת."