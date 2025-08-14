כיכר השבת
גדולי ישראל ייזעקו מול הכלא הצבאי

צה"ל פשט על בתים בצפון | תלמיד ישיבה נעצר, תלמיד ישיבה אחר הצליח להימלט בחסות מפגינים שהוזעקו 

המשטרה הצבאית פשטה לפנות בוקר על בתי תלמידי ישיבות בעיר קרית אתא | תלמיד ישיבה נעצר והועבר לכלא צבאי | תלמיד ישיבה אחר הצליח להימלט בחסות עשרות מפגינים שהוזעקו, מה שגרם לשוטרים לעזוב את המקום| הערב גדו"י יקיימו עצרת זעקה מול הכלא הצבאי (חדשות)

הפגנות. ארכיון (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

אנשי המשטרה הצבאית פשטו לפנות בוקר (חמישי) על בתי המוגדרים כ'עריקים'.

מבצע המעצרים התקיים, שוב בערי הפריפריה, והבוקר המבצע התקיים בעיר קריית אתא, לשם הגיעו השוטרים הצבאיים לבתי שני תלמידי ישיבות.

תלמיד ישיבה אחד, הלומד בישיבת 'עץ חיים', נעצר ונלקח להמשך בכלא הצבאי ועורכי דין מטעם 'ועד הישיבות' מנסים לסייע לו בשעות אלו.

תלמיד ישיבה אחר, הלומד בישיבת 'בית מדרש עליון', הצליח להימלט מביתו בחסות עשרות מפגינים של 'הפלג הירושלמי' שהוזעקו למקום, מה שגרם לאנשי המשטרה הצבאית לעזוב את הבית.

כפי שדווח אתמול ב'כיכר השבת', בהוראת מרנן ורבנן גדולי ישראל, מחר, יום חמישי, בעיצומם של ימי בין הזמנים, יתאספו מאות ראשי ישיבות, מכל העדות והחוגים, בשערי הכלא הצבאי - כלא 10, לעצרת מחאה וזעקה אדירה, על מעצר תלמידי הישיבות והמשך ההתנכלות לעמלי התורה בארץ.

העצרת שתערך בשעות אחר-הצהריים המאוחרות של יום חמישי, תיוחד לאמירת פרקי תפילה להצלת עולם התורה ולומדיו, תוך הבעת חרדה של היהדות העולמית מהסכנה הקיומית ליישוב היהודי בארץ ישראל בעקבות רדיפת ומעצר לומדי התורה.

כזכור, מיד לאחר היוודע דבר מעצרם וכליאתם של תלמידי הישיבות בעוון לימוד תורה, הטריחו גדולי הדור, תחילה היה זה ראש הישיבה הגר"ד לנדו ובהמשך גם ראש הישיבה הגרמ"ה הירש וחברי מועצת חכמי התורה הגר"מ מאיה, הגר"א סאלים והגר"ש בצלאל, אל כלא 10 בכדי לבקר את תלמידי הישיבות העצורים, לחזקם ולעודד את רוחם לבל תישבר חלילה.

5
למה ר דוב לא אומר שהליטאים יפגינו?
שלמה
4
נראה שמשהו משתמש בפלטפורמה המכובדת הזו ״כיכר השבת״ ללבות שנאה, בואך מלחמת אחים בין אנ״ש לשאר העם לא להגרר! ישנה מחלוקת, חזקה על גדולי התורה שיצליחו לפתור אותה, ומכל מקום - לא נקח חלק במלחמת אחים!
סכנה! חלק מהמאמץ למלחמת אחים
3
איזה אנשים מנותקים מהתורה .
פיני
2
אני חילוני אבל אני חושב שזה רעיון ממש גרוע לנסות לגייס אוכלוסייה שלמה בניגוד לרצונה. זה רק מעורר עוד ועוד התנגדות והעלות של החזקת אנשים בכלא צבאי, חיפושים ומעצרים פשוט לא שווה את התועלת שתצמח אם בכלל. צריך למצוא את הדרך להסכמות. היה חוק טל שהעלה מעט את שיעורי הגיוס והיה מקום לשפר אותו. אבל האופן הגו
אסף
אתה ממש צודק!
יניב
1
למה הם לא למדו תורה והתפללו לה' שיוישע אותם? האם זה לא הפרעה ללימוד שלהם ללכת להפגין ולפעול בעולם המעשה?
נעם

