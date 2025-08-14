אנשי המשטרה הצבאית פשטו לפנות בוקר (חמישי) על בתי תלמידי ישיבות המוגדרים כ'עריקים'.

מבצע המעצרים התקיים, שוב בערי הפריפריה, והבוקר המבצע התקיים בעיר קריית אתא, לשם הגיעו השוטרים הצבאיים לבתי שני תלמידי ישיבות.

תלמיד ישיבה אחד, הלומד בישיבת 'עץ חיים', נעצר ונלקח להמשך מעצר בכלא הצבאי ועורכי דין מטעם 'ועד הישיבות' מנסים לסייע לו בשעות אלו.

תלמיד ישיבה אחר, הלומד בישיבת 'בית מדרש עליון', הצליח להימלט מביתו בחסות עשרות מפגינים של 'הפלג הירושלמי' שהוזעקו למקום, מה שגרם לאנשי המשטרה הצבאית לעזוב את הבית.

כפי שדווח אתמול ב'כיכר השבת', בהוראת מרנן ורבנן גדולי ישראל, מחר, יום חמישי, בעיצומם של ימי בין הזמנים, יתאספו מאות ראשי ישיבות, מכל העדות והחוגים, בשערי הכלא הצבאי - כלא 10, לעצרת מחאה וזעקה אדירה, על מעצר תלמידי הישיבות והמשך ההתנכלות לעמלי התורה בארץ.

העצרת שתערך בשעות אחר-הצהריים המאוחרות של יום חמישי, תיוחד לאמירת פרקי תפילה להצלת עולם התורה ולומדיו, תוך הבעת חרדה של היהדות העולמית מהסכנה הקיומית ליישוב היהודי בארץ ישראל בעקבות רדיפת ומעצר לומדי התורה.

כזכור, מיד לאחר היוודע דבר מעצרם וכליאתם של תלמידי הישיבות בעוון לימוד תורה, הטריחו גדולי הדור, תחילה היה זה ראש הישיבה הגר"ד לנדו ובהמשך גם ראש הישיבה הגרמ"ה הירש וחברי מועצת חכמי התורה הגר"מ מאיה, הגר"א סאלים והגר"ש בצלאל, אל כלא 10 בכדי לבקר את תלמידי הישיבות העצורים, לחזקם ולעודד את רוחם לבל תישבר חלילה.