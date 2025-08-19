5 טיפים שכל מתגייס חרדי חייב לשמוע!

הכושר זה בעיקר עניין של ראש ( צילום: באדיבות המצלם )

"כושר גופני? זה 90% בראש"

מוטי, לוחם במג"ב: "תקשיב, אני הגעתי לגיוס בלי להיות איזה ספורטאי. חשבתי שאני אבוד. אבל גיליתי משהו - הכושר זה בעיקר עניין של ראש. ברור, עדיף לעשות כמה ריצות לפני אם יש זמן, אבל הדבר הכי חשוב זה להגיע עם נחישות. ראיתי חבר'ה שהגיעו בכושר אפס והפכו למכונות, וראיתי כאלה שהגיעו מוכנים ונשברו אחרי שבוע. זה הכל בראש." "החברים ביחידה יהיו האחים שלך" יוסי, לוחם בפלוגת חץ בצנחנים: "לא משנה אם אתה מירושלים או מבני ברק, חסיד או ליטאי. ברגע שאתם בשטח ביחד, אתם אחים. זו לא קלישאה - זו המציאות. החבר'ה שעברתי איתם את הטירונות הם היום החברים הכי קרובים שלי. יש משהו במשותף הזה שמחבר אנשים לכל החיים."

"תזכור למה באת"

דוד, לוחם בפלוגת תומר בגבעתי: "יהיו ימים שתשאל את עצמך מה אתה עושה פה. ימים שהגוף כואב והראש רוצה הביתה. אז תזכור - באת להגן על המשפחה שלך, על העם שלך. יש מיליוני יהודים שישנים בשקט בלילה כי אתה שומר. כשאתה זוכר את זה, כל קושי נהיה קטן."

מתגייס חרדי ( צילום: באדיבות המצלם )

"תהיה סבלני"

שמוליק, לוחם בנצח יהודה: "אף אחד לא נולד לוחם. בהתחלה הכל חדש - הפקודות, הזמנים, הציוד. אתה מרגיש שאתה טובע. אבל תאמין לי, תוך שבועיים-שלושה הכל נופל לך. פתאום אתה מבין את השפה, יודע מה מצפים ממך. העיקר לא להילחץ בהתחלה. תן לעצמך זמן להיכנס לקצב."

"תדע להסתגל"

אברימי, לוחם בחטיבת חשמונאים: "הצבא זה עולם אחר, אבל זה לא אומר שאתה צריך להיות מישהו אחר. למדתי להסתגל בלי לוותר על עצמי. יש זמני תפילה? מנצלים. יש אוכל כשר? מעולה. לפעמים זה לא מושלם, אבל תמיד יש פתרון. העיקר להיות גמיש ולזכור שגם המערכת רוצה שתצליח."

המכנה המשותף בכל הסיפורים? אין נוסחת קסם. יש נחישות, יש רצון, ויש אמונה בדרך. השאר? בא עם הזמן.

כאן האקשן מתחיל>>