בין ברכה לקללה: הבחירה שמנצחת // הרב בן ציון נורדמן

קוראי הטור יודעים שאני משתדל לשמור על פרטיות חיי משפחתי. במשך למעלה מ-20 שנה כנבחר ציבור, הקפדתי להפריד בין התחום הציבורי לאישי. אבל לעיתים, סיפור מהבית מביע מסר והשראה כה חזקים, שאני רואה בו הזדמנות לשתף למען הכלל.

בשישי האחרון היה לי רגע כזה, רגע שהמחיש את עוצמתה של הבחירה הנכונה. בתי, שני, עמדה בפני שתי אפשרויות: לנפוש בשבת במלון בצפון עם חברותיה, או להתנדב בבית החולים סורוקה בבאר שבע, ב"מוקד שבת" המיוחד. צומת קלאסית של בחירה.

פרשת "ראה" פותחת "רְאֵה אָנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם הַיּוֹם בְּרָכָה וּקְלָלָה" התורה מציבה בפנינו שני נתיבים, ומזמינה אותנו לבחור בטוב.

הגאון מווילנה (הגר"א) מבחין בין "טוב ורע" ל"ברכה וקללה". "טוב ורע" הם מושגים מידיים, בעוד "ברכה וקללה" הם עתידיים, הדורשים סבלנות והתבוננות. לפעמים, כדי לראות את פירות הבחירה , אנחנו חייבים להתאזר בסבלנות ולא להיכנע לתשוקה או לאינסטינקט המיידי.

•

המפרשים מדקדקים בפסוק ומציינים שמשה לא אומר לעם ישראל "השם נותן לכם", אלא "אנכי נותן לכם". משה רבנו, ממרומי מעמדו, מראה לעם ישראל דוגמה חיה. הוא לא מדבר כמנהיג מנותק, אלא כאדם שחווה בעצמו את אתגרי העולם. הוא גדל בארמון פרעה, נחשף לעושר ופינוקים, ובכל זאת בחר בדרך אחרת עד שהגיע להיות "העניו מכל אדם". הוא אומר: "אני יודע על מה אני מדבר. אני מכיר את צומתי הבחירה, בסוף הבחירה בטוב משתלמת"

בנוסף לכך, חשבתי לעצמי פירוש: משה רבנו פותח בדבריו ב"ראה", אולי כדי לומר לעם ישראל "תראו אותי, תיקחו דוגמה ממני"...

המוסר השכל , לא רק למנהיג אלא לכל הורה ומחנך. חינוך אינו העברת מסרים מילוליים, אלא תוצאה של דוגמה אישית. המילים של משה נבעו ממקום עמוק של הזדהות ואמפתיה, וכך גם החינוך צריך להיות מבוסס על ערכים לפיהם אנו חיים ומנחילים אותם לדורות הבאים.

•

שני בחרה לבלות את השבת בהתנדבות בבית החולים, שם לקחה חלק בהמשך דרכו של ר' יהודה ספקטור ז"ל, מייסד "מוקד שבת". המוקד שהקים מספק מענה לכל יהודי הנאלץ לשהות בבית החולים בסוף שבוע: הוא מציע קידוש, ארוחות שבת חמות, מקום לינה ואווירה ביתית. זהו שיא של אהבת ישראל.

הינו גאים בבחירה של שני. הרגשנו שתשתית החינוך והערכים שהשתדלנו כהורים להעניק לה ולכל ילדינו נשאה פרי. למדנו שהמקום שלנו כהורים משמעותי גם בבחירות של הילדים שלנו בהווה ובעתיד.

במיוחד בתקופה זו, כשאנו נמצאים בשבת מברכים אלול, יש לנו הזדמנות לבחון את הבחירות שלנו מחדש. חודש אלול הוא חודש של התבוננות, של התחלות חדשות ושל היכולת לבחור בטוב.

פעמים רבות אנו חווים את הברכה שבבחירה בטוב רק לאחר זמן, אך לפעמים התחושה החיובית והסיפוק מגיעים מיד עם הבחירה. כך היה במקרה של שני: היא הרגישה סיפוק ושמחה עוד לפני שהחלה בהתנדבות. תחושות אלו התעצמו כשחזרה הביתה, עמוסה בחוויות מרגשות. היא סיפרה על קידוש בשלוש לפנות בוקר, על תמיכה במשפחות בשעות קשות ועל נתינה שקיבלה בעצמה. היא ראתה בעיניה את הברכה שבבחירה, והרגישה שהיא מתחברת לשרשרת ארוכה של נתינה וחסד.

תבחרו בטוב! הברכה כבר בדרך.