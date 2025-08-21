הגר"ד לנדו עם הגרמ"ה הירש | ארכיון ( צילום: דניאל נפוסי )

המנהיג הליטאי הגאון רבי דב לנדו, כתב מכתב מיוחד, בו הוא קרא להתאסף ולהתפלל כנגד התנגד התנכלות הרשויות לעולם התורה, אל המכתב הצטרפו לבקשתו, גם הגאון רבי משה הלל הירש והגאון רבי דב סגל, אמש, גם מועצת גדולי התורה של ארצות הברית הצטרפה לקריאה.

"לאחינו בית ישראל די בכל אתר ואתר", נכתב בפתח המכתב: "לאור המצב בו נתונים בני התורה בארצנו הק', כאשר הרשויות מתנכלים באופן נפשע ללומדי התורה ומשליכים בני ישיבות לבית הכלא ב'עוון' לימוד התורה". עוד כתב הגר"ד במכתב אליו כאמור הצטרפו הגרמ"ה הירש והגר"ד סגל: "נקראים עמך בית ישראל להתאסף היום יום חמישי ער"ח אלול [מוקדם] בכל מקומות מושבותיהם בבתי כנסיות ובתי מדרשות לתפלת יום כיפור קטן ואמירת תהילים בתחנונים ובזעקה לבורא עולם. הכותב בכאב ובדאגה וחרדה. דב לנדו". כזכור וכפי שדווח אמש ב'כיכר השבת', תחת הכותרת "עת צרה היא ליעקב וממנה נושע", פרסמה מועצת גדולי התורה באמריקה מכתב חריג שבו התייחסו לסערת הגיוס, עומדת לפתח בחורי הישיבות בארץ הקודש - וקראו להצטרף ליום תפילה מחר. המפגש ששבר מחיצות: אחרי שנים של נתק, גדולי הרבנים נפגשו יחדיו בירושלים חיים רוזנבוים | 07:44 תרגיל ההטעייה של הפלג הירושלמי לפני שיתוק הצמתים - והצביעות של התוקפים: "לא היו מעיזים" נחמן שטרנהרץ | 20.08.25 "הנה מצב של אחב״י בכל מקום עומד בסכנה של התגברות שנאת ישראל, ובפרט בארצנו הק׳, וסכנת מלחמה מרחפת וגם עדיין נמצאים שבוים בשבי אויבים ר״ל ותפילתנו שהמקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה ומשביה לרווחה מאפילה לאורה ומשיעבוד לגאולה", נפתח המכתב. בשלב הזה נכתב: "בעת הזאת גוזרים גזירות נוראות כנגד עולם הישיבות בארצנו הקדושה, וזוממים חלילה לגייס את לומדי התורה ותופשי ספסלי בהמ״ד, היל"ת, אשר כבר הכריזו גדולי התורה זצוק״ל שעצם הגיוס הוא סכנה רוחני, ועוד גזירות רבות ורדיפות על עולם התורה ברוחניות ובגשמיות, ולדאבונינו כבר גייסו מאות בחורי ישיבות לצבאם ונמצאים כמה אברכים ובחורים בכלא הצבאי.

מכתב מועצת גדולי התורה

"עם ישראל אין כוחו אלא בפה, וחובתנו להתחנן לפני בורא כל עולמים ולעורר רחמים מלפניו על עמו, וכבר הכריזו גדולי ישראל בארץ ישראל ליום תפילה ביום חמישי כ״ז מנחם אב יום כיפור קטן מוקדם. ולכן נתכנס כולנו בתפילת רבים בכל קצוי תבל, ולבקש מלפניו בעבור כלל עולם התורה בארצנו הקדושה ועבור כל אחד ואחד מאחינו בני ישראל בכל מקום שהם, אבינו מלכנו בטל מעלינו כל גזירות רעות וקשות".

לסיום כותבים הרבנים: "ועם ישראל די בכל אתר ואתר, יתכנסו לאמירת תהילים ותפילת יום כיפור קטן, ומה טוב ומה נעים מי שמקבל על עצמו להתענות (אפי׳ לשעות) כמנהג יום כיפור קטן ואחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים, ובני הישיבות יוסיפו בלימודם, ותעל שוועת בני ישראל על עולם התורה ועל כלל ישראל הנתונים בצרה ובשביה, והקב"ה יחוס וירחם עלינו ויגאלנו מכל צרותנו, ונזכה לכתיבה וחתימה טובה שנת גאולה וישועה".