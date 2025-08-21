חסר תקדים: הגר"ש גלאי קובע זמן לישועה!!!

בערב ראש חודש אלול- יפעלו שניים מצדיקי הדור, הקדושים אשר בארץ המה, שיפעלו ישועה גדולה למען תורמי 'קופת העיר', באופן על טבעי, בזכות הצדיקים הקדושים בשוכנים בבית העלמין העתיק שבעיר וילנא, ובראשם הגאון החסיד רבי אליהו מווילנא - הגר"א, ועמו גר הצדק הקדוש רבי אברהם בן אברהם, הידוע בכינויו 'הגרף פוטוצקי', שנטש חיי עושר ופאר כדי להידבק בה' ובתורתו ולאחר שנים במחתרת נתפס והועלה על המוקד, תוך קידוש שם שמים באופן בלתי נתפס.

צדיקי הדורות העידו כי התפילה בקברי הצדיקים בווילנא אינה שבה ריקם, כח התורה העצום של רבינו הגר"א שלא נודע כמותו שנים רבות לפניו ולאחריו, וכוחה הגדול של מסירות הנפש והקידוש ה' הנורא של רבי אברהם בן אברהם, גר הצדק הנודע – בוודאי יועילו לקבלת התפילות של שני הצדיקים הגאונים, אשר שופכים לב כמים על צרת עם ישראל ומתפללים באופן פרטני על כל אחד ואחד מתורמי 'קופת העיר'.

למסירת שמות ולתרומה הקליקו כאן >>>

מסע הישועות יהיה קצר מאוד, ויכלול חמש שעות מרוכזות של תפילה בבית העלמין העתיק, מיד עם ההגעה למקום, בתפילה נרגשת ודומעת של שני הצדיקים; ולאחריה יזכירו שם אחר שם בפרטות, עבור תורמי קופת העיר שקיבלו על עצמם לתמוך במגבית המיוחדת הנערכת במקביל לנסיעה מיוחדת זו.

לאחר מכן יעמדו שני הצדיקים ויחתמו על 'שטר ישועות מעל לטבע', עבור המקבלים על עצמם לתרום סכום קבוע להחזקת משפחות עניות.

וכאן מגיע החלק המעניין במיוחד בנסיעה זו, כשלראשונה ובאופן חסר תקדים, הצהיר הגר"ש גלאי שהפעם הוא מתכוון להתאמץ מאוד בתפילתו עד דגם מיוחד על מועד הישועה, כשהוא מבקש בכל לבו מאת שוכן מרומים, שבזכות הצדיקים השוכנים בבית העלמין הקדום, תקובל התפלה ותתחולל הישועה המבוקשת על ידי התורמים, עוד לפני יום ההילולא הקרוב של רבינו הגר"א מווילנא זיע"א – בתאריך י"ט בתשרי תשפ"ו – בעיצומו של חול המועד סוכות.

זה הזמן והמקום להצטרף, אף אחד לא יכול להרשות לעצמו לוותר על כזאת הזדמנות לזכות לישועה במועד תחום כפי שהתחייב מרן הגר"ש גלאי להתאמץ בתפילתו בסייעתא דשמיא, וכיהודים מאמינים בני מאמינים המאמינים בכוחה של תפילה, בטוחים אנו שאכן הישועה בא תבוא, בדרך הטבע וגם באופן של 'מעל לטבע', במהרה בימינו.

למסירת שמות ולתרומה הקליקו כאן >>>