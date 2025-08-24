כיכר השבת
בחסידות ברסלב חוששים: היועצת המשפטית לא תאפשר לחסידים הצעירים להגיע לאומן בראש השנה

כחודש ימים לפני ראש השנה, בחסידות ברסלב חוששים שהיועצת המשפטית לא תאפשר לחסידים הצעירים, בגיל הגיוס, לטוס לאומן בראש השנה | במערכת הפוליטית פועלים להשיג מתווה מוסכם על משרד הביטחון וצה"ל: טיסה לאוקראינה, עד לשבוע ימים בלבד (אקטואליה)

אומן, ערב ראש השנה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

בחסידות ברסלב חוששים כי היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, תסכל ניסיון לאפשר לחסידי ברסלב הצעירים, מיועדי הגיוס, לטוס לשהות בראש השנה בסמוך לציון רבי נחמן באומן שבאוקראינה.

בימים אלה פועלים בכירים בצמרת הפוליטית בניסיון להשיג מתווה מוסכם עם משרד הביטחון וצה"ל, מתווה שיאפשר את טיסת מיועדי הגיוס לציון רבי נחמן, למרות איסור היציאה מהארץ למיועדי הגיוס, בשל אי חקיקת חוק המסדיר את מעמד תלמידי הישיבות.

בין היתר, נפגש יו"ר ש"ס אריה דרעי עם ראש הממשלה בנימין נתניהו וגורמים נוספים בניסיון להגיע למתווה מוסכם במרכזו היתר לטוס לאוקראינה לשבוע ימים בלבד, ולהכיר בכך כנסיעה לצורך דת ולא ל'תענוגות'.

לדברי בכירים המעורבים בניסיונות, ייתכן שכבר בימים הקרובים יושג מתווה מוסכם על חסידות ברסלב, משרד הביטחון וצה"ל.

אלא שהחשש שעלה בשיחות הוא שהיועצת המשפטית תפסול את המתווה ולא תאפשר יציאה מהארץ של מיועדי גיוס, גם לצורך תפילה בציון רבי נחמן.

במידה ואכן החשש יתממש, הרי שבברסלב צפויים לצאת ולהפגין מול ביתה של היועצת המשפטית בדרישה שתאפשר את יציאתם לאומן. יצוין כי בעבר חסידי ברסלב הפגינו מול בתי בכירים, כולל חרדים, כדוגמת דרעי, בדרישה שייסייעו לנוסעים לאומן.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

