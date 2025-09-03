5,000 משפחות חוששות לשולחן ריק בחגים ומה שקורה מאחורי הקלעים

השנה מציין הארגון הוותיק בית התבשיל 40 שנה לפעילותו, ונערך לחלוקה של כ-5,000 סעודות ראש השנה מלאות. כל סעודה כוללת בשר, עופות, דגים, חלות, יין לקידוש, דבש, תפוחים, רימונים וכל סימני החג המסורתיים. הכל בכשרות מהודרת ובאריזה מכובדת שמגיעה עד פתח הבית.

הרב ישראל לייכטר, מנהל בית התבשיל, מסביר שהעלייה של 30% במספר הפניות השנה מעידה על המצב הכלכלי הקשה. לצד משפחות מוכרות לרווחה, פונים לארגון גם עצמאים שעסקיהם נפגעו, עובדים שאיבדו את משרתם, ומשפחות שנקלעו לחובות בעקבות מחלות או משברים בלתי צפויים.

עזרו לנו לעזור לעוד משפחות רעבות>>

התהליך מתחיל כבר חודשיים לפני החג. צוותים מקצועיים עורכים מיפוי מדויק של הצרכים, בודקים כל משפחה באמצעות עובדים סוציאליים, ומתכננים את מערך החלוקה. החלוקה עצמה נעשית בדיסקרטיות מוחלטת - המשלוחים מגיעים ארוזים כמו מחברת קייטרינג, ואיש אינו יודע מי התורם ומי המקבל.

השנה הרחיב הארגון את פעילותו גם לערי הפריפריה. צוותים מיוחדים יגיעו לקריית שמונה, אשדוד, אשקלון ובאר שבע. המשלוחים יצאו כבר ביום חמישי בבוקר כדי להגיע לכל היעדים לפני כניסת החג.

גדולי ישראל שליט"א מלווים את הארגון מיום היווסדו ורואים בו זרוע ביצוע נאמנה למצוות הצדקה. במכתבי הברכה השנתיים הם מדגישים את החשיבות העצומה של הסיוע, במיוחד בימים הנוראים כשכל מעשה טוב נחשב כפליים.

עלות סעודת חג מלאה למשפחה - 720 שקלים וסעודות כל חגי תשרי למשפחה אחת 1,200 שקלים הארגון מבטיח ש-100% מהתרומות מגיעות ישירות למשפחות, כשההוצאות התפעוליות מכוסות בנפרד.

היכנסו לאתר ותרמו באופן מאובטח>>