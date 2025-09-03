משטרת רמת גן-בני ברק פרסמה היום (רביעי) כי מתנהלת חקירה בתחנה סביב מקרי פגיעה חמודים לכאורה של צעיר בעל חזות של תלמיד ישיבה בקטינים.

החשוד נעצר בשבוע שעבר במסגרת החקירה, והבוקר הוא הובא לבית משפט השלום בתל אביב ושם הוארך מעצרו עד ליום ראשון הקרוב.

המשטרה בנוסף קראה היום לכל מי שנפגע מהחשוד, או שיודע על מקרים דומים שבהם היה מעורב, שיפנה למשטרה או שיגיש תלונה בתחנה. יצוין כי המשטרה לא פירטה את המעשים שבגינם הצעיר נעצר.

בתוך כך, משטרת בני ברק ממשיכה בפעולותיה בתוך העיר. בתחילת השבוע, עם פתיחת שנת הלימודים במוסדות החינוך, דיווחה המשטרה על מעצרם של 29 שוהים בלתי חוקיים בשטח העיר בני ברק.

למרבה הצער מקרים של מעשים חמורים בערים החרדיות אינם נדירים. לפני מספר חודשים נעצר בבני ברק גבר, שלפי החשד ניסה לבצע מעשים חמורים בקטין.

עפ"י החקירה החשוד הגיע לבית הכנסת, נכנס לאחד מחדרי התפילה, הפשיל את בגדיו, תוך שתפס ילד בן 11 וניסה להעלות אותו על גבי השולחן תוך שהוריד לו את בגדיו.

אזרחים שהיו במקום והבחינו במעשה, מנעו מהחשוד להמשיך במעשיו ובמקביל הזעיקו את המשטרה למקום שעצרה את החשוד במעשה. הלה נעצר גם כן.