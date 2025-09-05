יוסי אליטוב מגיש: אור החיים אקטואלי: להשיב את הנשמות האבודות | צפו פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': מצוות השבת אבידה מלמדת אותנו לא רק על אחריות להשיב חפץ אבוד לבעליו, אלא גם להשיב יהודים שאבדו בגלות אל אביהם שבשמיים. הקב”ה, בעל האבידה, מצפה מאיתנו שנאתר את אחינו האובדים ונחזירם אליו | בחודש אלול הדרישה מתעצמת: כל יהודי צריך לגלות מחדש את הניצוץ האלוקי החבוי בו, שנעלם בתוך טרדות החומר. במקביל, הקב”ה בכבודו ובעצמו יוצא “לשדה”, כמלך הפונה לעם, ומחפש את עבדיו האבודים. הוא אינו מוותר על אף נשמה (יהדות)

יא יוסי אליטוב כיכר השבת | 13:47