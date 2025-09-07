עם פרוש השנה החדשה את כנפיה, כאשר במהלכה נוספו בלעה"ר עוד אלפי זוגות צעירים הזקוקים לקורת גג, ובמטרה להיוועץ אודות הפתרונות למצוקת הדיור בציבור החרדי, הגיעו השבוע ראשי חברת "ד.ש. מגורי ישראל" למעונו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, לקבל את ברכתו לצד הכוונה, עצה ותושייה. מייסדי ובעלי החברה, ר' דוד שדמי ור' דן שם טוב, יחד עם המנכ"ל אליעד צפניה, הציגו את מכלול הפרויקטים והפעילויות שהחברה מקדמת לפתרון משבר הדיור הכבד המעיק על עולם התורה.

ראשי החברה ציינו באוזני ראש הישיבה, כי היא פועלת במגוון רחב של תחומים. מייזום, ארגון וניהול קבוצות רכישה, ועד יזמות נדל"ן על כל רבדיה: התחדשות עירונית ופרויקטי תמ"א, פיתוח פרויקטים מסחריים משולבים למגורים ועוד. כיום, מנהלת החברה למעלה מ-1,500 יחידות דיור בפרויקטים שונים ברחבי הארץ, ובשנה האחרונה בלבד שיווקה 600 יחידות דיור.

ראשי החברה הציגו בפני ראש הישיבה את הפרויקטים הרבים שקידמו לתועלת הציבור, בירושלים - בשכונות רמות, גילה והר נוף, וכן בבני ברק - בפרויקט בנדיקט, בגבעת זאב, בשכונת אגן האיילות, ועוד פרויקטים רבים ברחבי הארץ.

לשאלת ראש הישיבה כיצד פועלת החברה למען אברכי בני תורה שאין ידם משגת לרכוש דירות באזורי הביקוש, השיבו ראשי החברה, כי אכן, ד.ש. מגורי ישראל משווקת ומקדמת בקבוצות רכישה, אלפי דירות בפרויקט המשמעותי "אפיקי הנחל" באופקים, בו משקיעה החברה משאבים רבים במטרה להוביל את הקמתן של אלפי יחידות דיור חדשות לציבור החרדי וכל זאת - במחירים מוזלים ונוחים במיוחד.

כמו כן, ציינו ראש ד.ש. מגורי ישראל, כי אחד הכלים המרכזיים בפעילות החברה הוא ארגון קבוצות רכישה, שהפכו לפתרון יעיל ומוכח להתמודדות עם מצוקת הדיור. המודל מאפשר לעשרות משפחות להתאגד ולרכוש קרקעות או נכסים במחירים נמוכים משמעותית ממחירי השוק, תוך שמירה על ההומוגניות הקהילתית הנדרשת.

"יתרונות קבוצות הרכישה מתבטאים בכוח הקנייה הקבוצתי, יכולת התמודדות מוצלחת במכרזים ממשלתיים, ושליטה על אופי הפרויקט והתאמתו לצרכי הציבור החרדי. כך למשל", ציינו ראשי החברה, בפרויקט בן גוריון בבית שמש, למשל, זכתה קבוצת רכישה שארגנה החברה בקרקע במחיר נמוך ב-110 מיליון שקל ממחיר השמאי הממשלתי. קבוצת רכישה מעניקה הרבה יותר כוח לרוכשים", ציינו.

ראש הישיבה אמר לר' דוד שדמי ור' דן שם טוב כי "יש לעשות כל מה שניתן כדי לעזור לאברכים, בני עולם התורה למצוא דירות במחיר זול שיוכלו לעמוד בו".

לאחר מכן הוסיף ראש הישיבה ואמר, כי "האברכים שיושבים ולומדים תורה צריכים שנדאג להם לדירות בזול, לדירות במחירים נוחים - זה גם בבית שמש, גם באופקים ובכל מקום שהדבר אפשרי".

ראש הישיבה בירך את הנוכחים שתהיה להם סייעתא דשמיא גדולה, ברכה והצלחה רבה בכל פעילותם למען ציבור האברכים. "יש לעשות כל מה שניתן כדי לעזור לאברכים, בני עולם התורה, ומגיעה לכם ברכה מיוחדת על כך שאתם דואגים להם לדירות בזול במחירים נוחים", חתם מרן הגרמ"צ ברגמן, ואיחל לראשי החברה כתיבה וחתימה טובה, ושנה טובה ומתוקה.

יצוין כי אכן, החברה צפויה להרחיב את פעילותה בשנת תשפ"ו הבעל"ט עם פרויקטים חדשים בבית שמש, גבעת זאב, ומיזמי התחדשות עירונית חדשים בבני ברק, כמו כן תמשיך החברה לקדם את הפרויקט הגדול של קבוצת הרכישה בפרויקט 'אפיקי הנחל' באופקים ותרחיב את מגוון הפתרונות למצוקת הדיור של הציבור החרדי.

"הפגישה עם ראש הישיבה מהווה הכרה חשובה בתרומתה של החברה לפתרון מצוקת הדיור במגזר החרדי, וחיזקה אותנו מאוד בפעילותנו הנרחבת בייזום וניהול קבוצות רכישה שמאפשרת לאלפי משפחות האברכים ברחבי הארץ לרכוש דירות במחירים סבירים והגיוניים", אמר אליעד צפניה, מנכ"ל ד.ש. מגורי ישראל.