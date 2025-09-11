טרגדיה נוראה: בתם של שליחי חב"ד נפטרה בגיל 6 ממחלה קשה

ברוך דיין האמת: הילדה שיינה כהן, בתם של שליחי חב"ד בג'קסונוויל שבפלורידה נפטרה בגיל 6 - אחרי שבמשך שנתיים סבלה ממחלה קשה.

"היא הייתה נשמה יקרה", צוטטו מכרי המשפחה מספרים על דמותה, באתר חב"ד און ליין COL. שיינא ע"ה למדה בבית הספר המקומי, הפועל על ידי שלוחי חב"ד באזור, בראשות סבה וסבתה הרב יוסף ורעייתו רבקה כהנוב.

ג'קסונוויל היא העיר הגדולה במדינת פלורידה שבדרום ארצות הברית. גם בה קיימת קיהלה יהודית תוססת עם בתי כנסת, בתי ספר מרכזים קהילתיים. הוריה של שיינא הם אחד משלוחי חב"ד במקום.

בפטירתה הותירה אחריה את הוריה - הרב חי וחני כהן יבדלו לחיים, ואת אחיה ואחיותיה - מוסיה, אחותה התאומה ריסה, דבורה לאה ומלכה. לאחרונה נולד למשפחה גם בן וברית המילה שלו תתקיים בקרוב.

פרטים על ההלוויה טרם פורסמו. ברוך דיין האמת.