רגע לפני יציאת אלפי חסידי ברסלב לקברו של רבי נחמן מברסלב באומן, הערב (שני) הוגשה תלונה ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, בדרישה לבטל את "עוצר הלילה" בנתב״ג מה שיעצור אלפי חסידים מלטוס לעבר יעדים רבים באירופה.

בתלונה שנחשפת ב'כיכר השבת' לראשונה, נכתב לבהרב מיארה: "הרינו לפנות אלייך בדבר החלטת שרת התחבורה, מירי רגב, לבטל נקודתית את עוצר הלילה בנמל התעופה בן-גוריון, וזאת כדי לאפשר טיסות לילה רבות ליעדים מקשרים עבור ציבור הנוסעים החרדי בדרכו לאומן".

לדברי המתלוננים: "עוצר הלילה בנתב״ג נקבע זה מכבר במסגרת כללים מנהליים, כאשר ותכליתו בראש ובראשונה להבטיח את איכות חיי התושבים באזור בקעת אונו ולהפחית את מפגעי הרעש", כאשר הם טוענים כי "על פי דיני המינהל הציבורי, כל חריגה מהסדר קבוע מחייבת הפעלת שיקול דעת ענייני, תוך הקפדה על עקרון השוויון והימנעות מהעדפה של מגזר מסוים".

בנוסף נטען במכתב שנשלח למיארה בדבר טיסת החסידים כי "מתן פטור חריג לציבור מוגדר, במקרה זה נוסעים חרדים לאומן – חורג ממטרות ההסדר ומעלה חשש לשימוש בסמכות לצרכים זרים", כאשר לדבריהם: "אף אם השרה מוסמכת להעניק הקלות נקודתיות, החלטה זו אינה עומדת במבחני המידתיות, הסבירות והשוויון, שכן היא מעניקה הטבה מגזרית חסרת תקדים על חשבון כלל הציבור ותושבי הסביבה".

בסיום פנו המתלוננים למיארה וביקשו כי "תבחן את חוקיות ההחלטה לבטל את עוצר הלילה. להורות על ביטול ההחלטה אם יימצא כי היא חורגת מסמכות או אינה עומדת במבחן הסבירות, ולהבהיר כי כל שינוי במדיניות עוצר הלילה חייב להיעשות באמצעות תקנות כדין, ולא בדרך של החלטה של שרה לצורך מגזר מסוים".

מנגד, גורמים במשרד התחבורה טענו בשיחה עם 'כיכר השבת' כי ״מדובר בנסיון נוסף של התנכלות לציבור שומרי תורה ומצוות", לדבריהם: "החלטת שרת התחבורה לאפשר טיסות לילה לנוסעים לאומן נועדה להפחית את העומסים בשדה התעופה, כאשר ישנה תוספת של מעל 100,000 איש שיוצאים במהלך יממה או שתי יממות לאומן, מלבד כמות הנוסעים הרגילה".

הגורמים במשרד הוסיפו וציינו: "אנו מאמינים שהיועצת המשפטית לממשלה לא תתערב בהחלטת השרה - שהתקבלה כדין ובהתאם לסמכותה״.