מבוקשת: פרצה לבית המשפחה החרדית וגורשה, תמונתה פורסמה לציבור

משטרת ניו יורק ( צילום: shutterstock )

ארגון 'השמירה' בשכונת קראון הייטס פרסם לציבור לאחרונה תמונה של אישה החשודה בפריצה לבית מגורים בשכונה בסוף השבוע האחרון. האישה מבוקשת על ידי משטרת ניו יורק.

לפי דיווח הערב (שלישי) באתר COLive, זה קרה בליל שישי האחרון. האישה התקרבה בסביבות השעה שלוש לפנות בוקר לדירה בשכונה ופרצה לתוכה בכוח. מדובר בדירה השכונת בסמוך לפינת הרחובות פרזידנט וסטנקטדי. הדירה שייכת לחסידי חב"ד. בתיעוד ממצלמות האבטחה, שפורסם גם הוא, ניתן לראות את האישה מתקרבת אל הדלת ומנסה לפרוץ בכוח. היא לא הצליחה בפועל להיכנס. תושבים ששמו לב למעשייה התעמתו אותה והצליחו לגרש אותה בכוח מהאזור. בהמשך היא ניסתה, לפי הדיווח, לפרוץ למספר דירות נוספות.

( צילום: מתוך מצלמות האבטחה, שמירה קראון הייטס )

( צילום: מתוך מצלמות האבטחה, שמירה קראון הייטס )

כאמור האישה מבוקשת על ידי המשטרה, וגם ארגון 'שמירה' שעורב בפרטי המקרה, עוסק בחקירה. הציבור בשכונה התבקש לזהות את האישה ולדווח על כך לרשויות החירום.

בשכונת קראון הייטס מתגוררות אלפי משפחות של חסידי חב"ד ובה שוכן המרכז העולמי של החסידות. בימים אלה נוהרים למקום אלפי תלמידי ישיבות מכל העולם, כולל רבים מישראל, כדי להיות בחודש החגים חודש תשרי במקום. זרם האורחים צפוי לגדול לקראת ראש השנה ובמיוחד לקראת סוכות ושמחת תורה.