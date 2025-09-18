הרה"צ רבי נחמיה אלתר, בנו של האדמו"ר מגור, יצא אמש (רביעי) במתקפה חריפה נגד ראשי ש"ס ו'דגל התורה' בעקבות ההימנעות והצבעות בעד חוקים ומהלכים קריטיים לראש הממשלה, בנימין נתניהו, למרות שחוק הגיוס שיסדיר את מעמד תלמידי הישיבות טרם עבר בכנסת וברקע תלמידי ישיבות ממשיכים להיעצר.

את הדברים אמר הרה"צ רבי נחמיה אלתר ברקע ההפגנות שהתקיימו אמש בסמוך לכלא 10, במחאה על מעצר עשרות תלמידי ישיבות עריקים, רובם בשדה התעופה.

בנו של הרבי מגור פתח את דבריו נגד ש"ס ואמר: "מפלגה חרדית תמכה היום בממשלה. אני רוצה להגיד מכאן למפלגות החרדיות ששבוע שעבר הם תמכו בממשלה, בתמיכה ובהימנעות, היום הם תמכו בממשלה ושבוע הבא הם יתמכו בממשלה".

הרה"צ פנה לראש ש"ס ו'דגל', אריה דרעי ומשה גפני, והוסיף: "תדעו שאם החרש תחרישון בעת הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר".

בנו של האדמו"ר הוסיף כי אם היו שומעים לאביו הגדול ופורשים מהממשלה כבר לפני חודשים ארוכים לצד הצבעה נגד התקציב, הדברים היו נראים אחרת: "שמענו כל כך הרבה פעמים שאם היו שומעים לצדיקים בתחילת החורף בחנוכה להצביע נגד הממשלה לא היינו מגיעים למצב בו אנו נמצאים, יכלו למנוע את כל מה שקורה, שבחורים נעצרים על לא עוול בכפם רק כי הם לומדי תורה".

"אנחנו צריכים להגיד לכולם ובפרט למפלגות החרדיות: צריכים להילחם בכל עוז בממשלה הזו ממשלת זדון", סיים הרה"צ רבי נחמיה אלתר את דבריו החריגים.