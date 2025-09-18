כיכר השבת
"תומכות בממשלה"

בן האדמו"ר מגור נגד התנהלות ש"ס ו'דגל התורה': "צריכים להילחם בכל עוז בממשלה הזו - ממשלת זדון"

בעוד נציג גור בכנסת, ח"כ יצחק גולדנקופף, פרש מהקואליציה בסיעות ש"ס ו'דגל התורה' ממשיכים לתמוך או להימנע בהצבעות ובכך לאפשר לרה"מ נתניהו להעביר הצבעות קריטיות | בנו של האדמו"ר מגור יצא אמש במתקפה חריפה נגדם: "היום הם תמכו בממשלה ושבוע הבא הם יתמכו בממשלה, אם החרש תחרישון בעת הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר" (חסידים)

האדמו"ר מגור (צילום: באדיבות המצלם)

הרה"צ רבי נחמיה אלתר, בנו של האדמו"ר מגור, יצא אמש (רביעי) במתקפה חריפה נגד ראשי ו'' בעקבות ההימנעות והצבעות בעד חוקים ומהלכים קריטיים לראש הממשלה, בנימין נתניהו, למרות ש שיסדיר את מעמד תלמידי הישיבות טרם עבר בכנסת וברקע תלמידי ישיבות ממשיכים להיעצר.

את הדברים אמר הרה"צ רבי נחמיה אלתר ברקע ההפגנות שהתקיימו אמש בסמוך לכלא 10, במחאה על מעצר עשרות תלמידי ישיבות עריקים, רובם בשדה התעופה.

בנו של הרבי מגור פתח את דבריו נגד ש"ס ואמר: "מפלגה חרדית תמכה היום בממשלה. אני רוצה להגיד מכאן למפלגות החרדיות ששבוע שעבר הם תמכו בממשלה, בתמיכה ובהימנעות, היום הם תמכו בממשלה ושבוע הבא הם יתמכו בממשלה".

הרה"צ פנה לראש ש"ס ו'דגל', ו, והוסיף: "תדעו שאם החרש תחרישון בעת הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר".

בנו של האדמו"ר הוסיף כי אם היו שומעים לאביו הגדול ופורשים מהממשלה כבר לפני חודשים ארוכים לצד הצבעה נגד התקציב, הדברים היו נראים אחרת: "שמענו כל כך הרבה פעמים שאם היו שומעים לצדיקים בתחילת החורף בחנוכה להצביע נגד הממשלה לא היינו מגיעים למצב בו אנו נמצאים, יכלו למנוע את כל מה שקורה, שבחורים נעצרים על לא עוול בכפם רק כי הם לומדי תורה".

"אנחנו צריכים להגיד לכולם ובפרט למפלגות החרדיות: צריכים להילחם בכל עוז בממשלה הזו ממשלת זדון", סיים הרה"צ רבי נחמיה אלתר את דבריו החריגים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (6%)

לא (94%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר