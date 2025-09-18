בשעה 07:54 הבוקר (חמישי) התקבל דיווח על תאונת דרכים בין 2 כלי רכב בכביש 3670 סמוך לאספר.
חובשים ופראמדיקים של מד"א ואיחוד הצלה, בשיתוף ובסיוע של כוח רפואה של צה"ל, העניקו טיפול רפואי ופינו לבתי החולים, שערי צדק והדסה עין כרם, 4 פצועות חרדיות, בהן: 2 נשים כבנות 30 במצב קשה, עם חבלות בחזה ובגפיים ו-2 נשים כבנות 25 במצב בינוני, עם חבלות בראש ובגפיים.
שלמה לופוליאנסקי, נחמיה כובאני, איתן סער ושלמה מאיר אייזנמן חובשים באיחוד הצלה סיפרו: "מדובר בזירה קשה מאוד, הענקנו סיוע רפואי ראשוני בזירה לשתי נשים בנות כ-35 שנפגעו באורח קשה ופונו במסוק צה"לי לבית החולים. כמו כן הענקנו סיוע רפואי לשלושה נפגעים נוספים במצב קל עד בינוני. לאחר מכן הם פונו לבית החולים באמבולנסים להמשך טיפול רפואי.
דובר כבאות והצלה עדכן: "לוחמי האש שהגיעו למקום זיהו תאונת דרכים קשה בין שני כלי רכב, ומספר פצועים.
"לאחר ביצוע הערכת מצב ראשונית החלו לוחמי האש בחילוץ הלכודה, תוך שהם עובדים בשיתוף פעולה עם צוותי הרפואה לטובת הענקת טיפול רפואי תוך כדי החילוץ. עם סיום פעולות החילוץ ביצעו לוחמי האש סריקות נוספות בזירה וניתקו מקורות אנרגיה לכלי הרכב".
רשף מיכאל רנדי, מפקד המשמרת בכיבוי והצלה שיתף: "עם ההגעה למקום זיהינו זירה קשה ומורכבת, ובה מספר גדול של פצועים, ביניהם קשה ואנוש.
"ביצענו את החילוץ בצורה מקצועית ומהירה על מנת לאפשר את פינוי הפצועה במהירות האפשרית".
