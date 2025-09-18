בשעה 07:54 הבוקר (חמישי) התקבל דיווח על תאונת דרכים בין 2 כלי רכב בכביש 3670 סמוך לאספר.

חובשים ופראמדיקים של מד"א ואיחוד הצלה, בשיתוף ובסיוע של כוח רפואה של צה"ל, העניקו טיפול רפואי ופינו לבתי החולים, שערי צדק והדסה עין כרם, 4 פצועות חרדיות, בהן: 2 נשים כבנות 30 במצב קשה, עם חבלות בחזה ובגפיים ו-2 נשים כבנות 25 במצב בינוני, עם חבלות בראש ובגפיים.

שלמה לופוליאנסקי, נחמיה כובאני, איתן סער ושלמה מאיר אייזנמן חובשים באיחוד הצלה סיפרו: "מדובר בזירה קשה מאוד, הענקנו סיוע רפואי ראשוני בזירה לשתי נשים בנות כ-35 שנפגעו באורח קשה ופונו במסוק צה"לי לבית החולים. כמו כן הענקנו סיוע רפואי לשלושה נפגעים נוספים במצב קל עד בינוני. לאחר מכן הם פונו לבית החולים באמבולנסים להמשך טיפול רפואי.