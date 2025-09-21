הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, מפרסם מכתב הלכתי, ערב ראש השנה ולקראת עשרת ימי תשובה, באשר למנהג הכפרות על עופות ומזהיר מפני צער בעלי חיים תוך הדגשה כי אביו הגדול, מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, נהג בשנותיו האחרונות לערוך את מנהג הכפרות על מעות.

המכתב המלא

"כפרות כראוי: בימים אלו, ימי הרחמים והסליחות, נוהגים בקהילות ישראל לערוך מנהג כפרות, מנהג זה יסודו בהררי קודש ומוזכר בדברי הגאונים והראשונים, למרות שהיו מגדולי הראשונים שהתנגדו לכך. ובזה גדול כח המנהג. וכבר נשתרש מנהג זה והוא חלק מההכנה לקראת יוהכ"פ.

"באנו להעיר ולעורר על שני נושאים עיקריים בזמן קיום מצוות הכפרות: בנושא השחיטה: השחיטה צריכה להיעשות כדת וכדין על ידי שוחט מומחה ויר"ש. כמו כן, יש להקפיד על מקומות בהם השחיטה תתבצע. אין לבצע שחיטת בעלי חיים אלא רק במקומות בהם יש פיקוח, או להעבירם למשחטות שנמצאות תחת פיקוח הלכתי ויטרנרי, שהרי לעיתים מוזמנות מעבירים העופות למקומות בהם נערך טקס הכפרות, והעופות הם ממקורות שאין פיקוח עליהם ויש בכך חשש סכנה, וחמירא סכנתא מאיסורא.

"נושא צער בעלי חיים: חובה להקפיד על תנאים ראויים להחזקת העופות, לא לעבור על איסור צער בעלי חיים, מקום מוצל, ולדאוג להם למזון ושתיה, כדי שלא יצא ח"ו שכרנו בהפסדנו. מי שמקיים מצוה זו בעבירה של צער בעלי חיים, אנו חוששים שאין הוא מקיים כלל את המנהג, אלא עובר על צער בעלי חיים דאורייתא.

"ורבים נהגו כיום לערוך את הכפרות במעות, והסכום הוא כל אחד כפי מה שלבו חפץ, לאברכים עניים. וכך היה מנהגו של מרן אאמו"ר עט"ר זצ"ל בשנותיו האחרונות לערוך את הכפרות במעות. והנכון הוא ליתן סך 24 ש' דמי עוף.

"בתפילה שנזכה יחד עם כל בית ישראל להיכתב ולחתם בספרם של צדיקים גמורים לחיים טובים ולשלום. תזכו לשנים רבות נעימות וטובות".