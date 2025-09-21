רבבות השתתפו במעמד הסליחות המרכזי הלילה (בין שבת לראשון) במעמד הסליחות ברחבת הכותל המערבי. במעמד השתתפו שורדי שבי ובני משפחות חטופים שבני משפחתם עדיין מוחזקים בשבי ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה.

במעמד הרבבות, נשא רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הגאון רבי שמואל רבינוביץ, תפילות לשובם המהיר של החטופים לחיק משפחותיהם – החיים לשיקום והחללים לקבורת ישראל, לשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון הנלחמים בחזיתות השונות, לרפואת הפצועים ולשלום וביטחון ישראל.

עינב צנגאוקר, אמו של מתן המוחזק בשבי חמאס, כתבה על פתק תפילה לשחרור כל החטופים: "אלוקים שלי, תפילה אחת לי אליך. לשובם של 48 החטופים והחטופה אל אדמת ארץ ישראל ולשובם של חיילי צה"ל לשלום לביתם. עם ישראל חי. עינב צנגאוקר".