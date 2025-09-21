כיכר השבת
הפתק והדמעות | צפו

"אלוקים שלי, תפילה אחת יש לי אליך" | משפחות חטופים זעקו עם ההמונים בכותל

משפחות חטופים התפללו הלילה עם הרבבות שהגיעו למעמד הסליחות לאחר חצות לילה ברחבת הכותל המערבי | הדמעות והפתק המרגש של עינב צנגאוקר (בארץ)

התפילות בכותל המערבי, הלילה (צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי)

רבבות השתתפו במעמד הסליחות המרכזי הלילה (בין שבת לראשון) במעמד הסליחות ברחבת הכותל המערבי. במעמד השתתפו שורדי שבי ובני משפחות חטופים שבני משפחתם עדיין מוחזקים בשבי ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה.

במעמד הרבבות, נשא רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הגאון רבי שמואל רבינוביץ, תפילות לשובם המהיר של החטופים לחיק משפחותיהם – החיים לשיקום והחללים לקבורת ישראל, לשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון הנלחמים בחזיתות השונות, לרפואת הפצועים ולשלום וביטחון ישראל.

עינב , אמו של מתן המוחזק בשבי חמאס, כתבה על פתק תפילה לשחרור כל החטופים: "אלוקים שלי, תפילה אחת לי אליך. לשובם של 48 החטופים והחטופה אל אדמת ארץ ישראל ולשובם של חיילי צה"ל לשלום לביתם. עם ישראל חי. עינב צנגאוקר".

הפתק של אמא עינב (צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי)
(צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי)
(צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי)
(צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי)
(צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי)

