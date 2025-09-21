כיכר השבת
ירד מהמונית, השליך ונמלט

הפשע בבני ברק: נעצרו שני צעירים ירושלמים שהשליכו רימון על בניין מגורים

שני חשודים תושבי ירושלים - אחד מהם קטין, נעצרו בחשד להשלכת רימון רסס לעבר בניין מגורים בבני ברק | החקירה הסתיימה והוגשה הצהרת תובע כנגד שני צעירים (חדשות משטרה)

תיעוד השלכת הרימון מהפלאפון של החשוד הקטין (צילום: דוברות המשטרה)

מכת הפשיעה ב: במשטרה מעדכנים הבוקר (ראשון), כי הוגשה הצהרת תובע כנגד שני צעירים מירושלים, שהשליכו רימון רסס לעבר בניין מגורים בבני ברק.

לפני קצת פחות מחודש, סמוך לשעה 04:00 לפנות בוקר, התקבל דיווח במוקד המשטרה על שמיעת פיצוץ ברח' אוסישקין בבני ברק.

השוטרים שהגיעו למקום במהירות ובמהלך סריקות איתרו רכב שניזוק ושמשותיו מנופצות. במקביל נפתחה חקירה תוך איסוף ממצאים וראיות.

במסגרת החקירה התברר כי הושלך במקום רימון רסס לעבר בניין המגורים ותוך כדי פגע ברכב שאינו קשור לאירוע.

למקום הגיעו שני חשודים באמצעות מונית. החשוד הקטין ירד מהמונית בסמוך, השליך את הרימון ונמלט מהמקום.

החשוד השני המתין לו במונית ושניהם נמלטו יחד. שני החשודים, בני 17 ו-18, תושבי ירושלים, נעצרו החודש ומעצרם הוארך מעת לעת. הרקע לאירוע פלילי.

כזכור, החשוד הקטין היה מעורב גם באירוע הנחת 2 רימוני הלם מחוץ לדירה בבניין מגורים באור יהודה. החקירה הסתיימה והוגש נגדו כתב אישום.

עם סיומה של חקירה הוגשה הצהרת תובע, מעצרם של החשודים הוארך ובכוונת הפרקליטות להגיש היום כתב אישום.

