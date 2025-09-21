כיכר השבת
אלו התנאים לשחרור

ערב ר"ה: צה"ל יעניק חנינה לעשרות עריקים חרדים העצורים בבתי הכלא הצבאיים

בצה"ל הודיעו היום כי יעניקו חנינה וישחרר עשרות עריקים חרדים הכלואים בבתי כלא צבאיים | על פי גורמים צבאיים, החנינה תחול על צעירים שמשפטם נערך, ותאריך סיום עונשם המקורי הוא עד ה-30 בחודש | התנאי הנוסף הוא שהם כבר ריצו לפחות מחצית מתקופת המעצר שנגזרה עליהם (חדשות חרדים)

4תגובות
כלא צבאי. אילוסטרציה (צילום: עמית מגל, ynet)

שעות לפני היום הקדוש בשנה, ובמחווה חריגה לקראת חג ראש השנה, צה"ל הודיע היום (ראשון) כי יעניק חנינה וישחרר עשרות עריקים חרדים הכלואים בבתי כלא צבאיים.

על פי גורמים צבאיים, החנינה תחול על צעירים שמשפטם נערך, ותאריך סיום עונשם המקורי הוא עד ה-30 בחודש. התנאי הנוסף הוא שהם כבר ריצו לפחות מחצית מתקופת המעצר שנגזרה עליהם.

הבוקר דיווחנו כי לאחר ימים של אכיפה מוגברת בנתב"ג, במשטרה הצבאית עדכנו בסוף השבוע כי למעלה מ-70 צעירים חרדים, המוגדרים כ'עריקים', נעצרו בנתב"ג ונכלאו בבתי כלא צבאיים.

רוב העצורים, צעירים מחסידות ברסלב, שעשו את דרכם לציון רבי נחמן מברסלב באומן שבאוקראינה, בכדי לשהות בסמוך לציון בימי ראש השנה.

מוקדם יותר פרסמנו כי הגאון רבי ברוך שרגא, מגדולי הפוסקים הספרדים בירושלים, וראב"ד העיר, שלח הערב מכתב חריף לחברי הכנסת של ש"ס בעקבות שתיקתם מול מעצר בני הישיבות.

במכתב הזהיר הרב כי ההסכמה הדוממת של חברי הכנסת כלפי מעצרי הלומדים היא למעשה "קטרוג על עם ישראל" ומשקפת חוסר מעש מול פגיעה חמורה בלומדי התורה.

לדבריו, "בשעה שכל עם ישראל יתכנס בבתי הכנסיות בבוקר יום הדין, למלא את ציווי היום ולשמוע קול שופר, ימצאו למעלה ממאה בחורים ואברכים כלואים מאחורי סורג ובריח בכלא הצבאי".

הרב מבקש להעיר כי השתיקה מול מצוקת הלומדים היא למעשה העלמת עין שמימית: "אעלים עיני מִכָּם, גַּם כִּי תַרְבּוּ תפלֶה אֵינני שֹׁמע". הוא מוסיף כי "אין ספק כי אין קטרוג גדול יותר בשמיים מאשר לראות את לומדי התורה מושלכים לכלא, נאלצים לעבור את הימים הנוראים במקום השפל והטמא הזה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (79%)

לא (21%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
ברוך השם
אדיר
3
והחכים של שס עוד מעט יפרסמו "ראיתם מה שעשינו למענם השחרור זה בגללינו" ואנחנו נתרגש וירדו לנו דמעות (לא באמת זה מהבצל...)
יוסי
2
הזיה. כמה ניתוק ורוע
נועה
1
גזירה רעה - לא יהיה לקיצונים מה להפגין?
יהודי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר