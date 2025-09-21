שעות לפני היום הקדוש בשנה, ובמחווה חריגה לקראת חג ראש השנה, צה"ל הודיע היום (ראשון) כי יעניק חנינה וישחרר עשרות עריקים חרדים הכלואים בבתי כלא צבאיים.

על פי גורמים צבאיים, החנינה תחול על צעירים שמשפטם נערך, ותאריך סיום עונשם המקורי הוא עד ה-30 בחודש. התנאי הנוסף הוא שהם כבר ריצו לפחות מחצית מתקופת המעצר שנגזרה עליהם.

הבוקר דיווחנו כי לאחר ימים של אכיפה מוגברת בנתב"ג, במשטרה הצבאית עדכנו בסוף השבוע כי למעלה מ-70 צעירים חרדים, המוגדרים כ'עריקים', נעצרו בנתב"ג ונכלאו בבתי כלא צבאיים.

רוב העצורים, צעירים מחסידות ברסלב, שעשו את דרכם לציון רבי נחמן מברסלב באומן שבאוקראינה, בכדי לשהות בסמוך לציון בימי ראש השנה.

מוקדם יותר פרסמנו כי הגאון רבי ברוך שרגא, מגדולי הפוסקים הספרדים בירושלים, וראב"ד העיר, שלח הערב מכתב חריף לחברי הכנסת של ש"ס בעקבות שתיקתם מול מעצר בני הישיבות.

במכתב הזהיר הרב כי ההסכמה הדוממת של חברי הכנסת כלפי מעצרי הלומדים היא למעשה "קטרוג על עם ישראל" ומשקפת חוסר מעש מול פגיעה חמורה בלומדי התורה.

לדבריו, "בשעה שכל עם ישראל יתכנס בבתי הכנסיות בבוקר יום הדין, למלא את ציווי היום ולשמוע קול שופר, ימצאו למעלה ממאה בחורים ואברכים כלואים מאחורי סורג ובריח בכלא הצבאי".

הרב מבקש להעיר כי השתיקה מול מצוקת הלומדים היא למעשה העלמת עין שמימית: "אעלים עיני מִכָּם, גַּם כִּי תַרְבּוּ תפלֶה אֵינני שֹׁמע". הוא מוסיף כי "אין ספק כי אין קטרוג גדול יותר בשמיים מאשר לראות את לומדי התורה מושלכים לכלא, נאלצים לעבור את הימים הנוראים במקום השפל והטמא הזה".