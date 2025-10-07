תיעוד: כך נראה חג סוכות בטייוואן כפי שלא הכרתם | ראיון מטלטל

יוסי סרגובסקי לוקח אתכם למסע חגיגי סביב העולם בתוכנית מיוחדת לחג הסוכות, על קהילות יהודיות חמות ועל שמחת החג שחוצה יבשות ותרבויות.

בעוד שבישראל בניית סוכה נראית מובנת מאליה - בבני ברק, בבית שמש או בירושלים - בטייוואן מדובר באתגר אמיתי. בין גורדי השחקים, תרבות זרה ושפה לא מוכרת, מצליח שליח חב"ד הרב שלומי טביב להקים סוכה גדולה ומפוארת על גג בית חב"ד שבטייפה, ולחבר את הקהילה היהודית באי לחוויית חג סוכות ישראלית וחמה. ״לפני כמה שנים בנינו את בית חב"ד החדש שלנו,״ מספר הרב טביב, ״יש לנו גג גדול מאוד, והיום הרבה יותר קל לבנות סוכה מאשר בעבר. פעם היינו צריכים לבקש אישור מהמשטרה, לסגור חניות ולהקים סוכה ארוכה וצרה ברחוב. היום אנחנו בונים סוכה של כמעט 250 מטר רבוע על הגג, וזה מרגש בכל פעם מחדש.״

הסוכה החדשה ( צילום: חב"ד )

הרב טביב חי בטייוואן זה ארבע עשרה שנה, ומוביל קהילה יהודית חמה ותוססת. לפי הערכותיו, חיים באי בין אלף חמש מאות לשני אלפים יהודים - אנשי עסקים, מהנדסים בתעשיית השבבים, משפחות של דיפלומטים וסטודנטים המגיעים ללמוד סינית. בראש השנה וביום כיפור מגיעים לבית הכנסת כחמש מאות איש, הוא מספר. בליל הסדר יש בין מאתיים חמישים לשלוש מאות משתתפים. בשנים האחרונות גם מגיעים יותר מטיילים ישראלים אחרי צבא, שמחפשים קצת אווירה ביתית, ואנחנו שמחים לארח את כולם.

ישראלים בבית חב"ד בטייוואן

כששואלים אותו על היחסים המתוחים בין טייוואן לסין, הרב טביב מחייך: זה נושא שמדברים עליו כבר עשרות שנים. כמעט לא מרגישים את זה ביום יום. ברור שתמיד יכולות להיות התפתחויות, אבל ברוב הזמן שקט. אנשים כאן חיים את חייהם, עובדים, לומדים, שמחים.

לדבריו, הכלכלה המקומית מתבססת על תעשיית השבבים - מה שמכונה מוליכים למחצה - והישראלים משתלבים בה היטב. זו תעשייה שמובילה את העולם, הוא מסביר. השבבים הכי קטנים, הכי מדויקים והכי חשובים מיוצרים כאן בטייוואן.

אבל מאיפה הכוח להמשיך, רחוק מהמשפחה, מהשפה ומהחגים הישראליים המוכרים?" שאלתי אותו הרב טביב משיב בפשטות: אנחנו לא רואים בזה קושי, אלא זכות. כשאתה מצליח לקרב עוד יהודי, לעזור לו להניח תפילין, לשבת איתו בסוכה או להזמין אותו לשולחן שבת - זו שמחה עצומה. זה ממלא אותנו. אני, אשתי והילדים מרגישים שאנחנו זוכים לחיות חיים של משמעות ושליחות.

גם ההיערכות לחג הסוכות אינה פשוטה. ארבעת המינים מגיעים במיוחד מחו"ל. ״אנחנו מביאים הכול במשלוח מיוחד - לפעמים מארצות הברית ולפעמים מישראל, תלוי מה מגיע מהר יותר. אנחנו בוחרים את הערבות הכי טובות כדי שיגיעו לכאן רעננות ויפות, הוא אומר בגאווה.

בסיום השיחה מבקש הרב טביב להעביר מסר אחד: ״שנזכה כולנו לשבת בסוכה אחת, באחדות ובאהבה. עם ישראל הוא עם אחד, בכל מקום בעולם, חג שמח.״