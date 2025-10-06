כיכר השבת
ושפך לו קיתון על פניו | התחזית: גשם צפוי לרדת במהלך חוה"מ סוכות

ביום טוב הראשון של חג הסוכות, תחול ירידה במידות החום וביום הראשון של חול המועד סוכות, במקביל לעליה בטמפרטורות, צפוי לרדת גשם ברוב אזורי הארץ (חדשות)

תחזית העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי, מלמדת כי במהלך חול המועד סוכות, צפוי לרדת גשם ברוב אזורי הארץ.

היום, צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. תורגש הקלה בעומסי החום. הלילה: מעונן חלקית.

מחר, יום טוב חג הסוכות, צפוי להיות מעונן חלקית. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום רביעי, יום ראשון של חול המועד, צפוי להיות מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות. משעות אחה"צ צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמהלך הלילה הגשם יתפשט גם לאורך מישור החוף.

וביום חמישי צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן עם ירידה בטמפרטורות. גשם מקומי צפוי לרדת בצפון הארץ ובמרכזה.

