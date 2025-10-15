ש"ס תחזור לממשלה? נתניהו ודרעי במליאה ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

יו"ר ש"ס, אריה דרעי, שוקל לחזור לממשלה עוד בשבוע הבא, עם פתיחת כנס החורף של הכסת, כך עולה מדבריו של בכיר בקואליציה, וכפי שדווח לפני זמן קצר (רביעי) בהרחבה 'כיכר השבת'.