כיכר השבת
יחזרו לממשלה?

בש"ס מגיבים על הדיווחים: "אין החלטה כזו, אין עדיין טיוטת חוק"

גורמים בקואליציה התבטאו כי יו"ר ש"ס, אריה דרעי, שוקל להחזיר את סיעת ש"ס לממשלה כבר בשבוע הבא | בכירים בש"ס אישרו כי אכן מתקיימות שיחות בנושא (חרדים)

ש"ס תחזור לממשלה? נתניהו ודרעי במליאה (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)

יו"ר ש"ס, , שוקל לחזור לממשלה עוד בשבוע הבא, עם פתיחת כנס החורף של הכסת, כך עולה מדבריו של בכיר בקואליציה, וכפי שדווח לפני זמן קצר (רביעי) בהרחבה 'כיכר השבת'.

לדברי בכיר בקואליציה, דרעי התבטא בנושא בימים האחרונים והסביר את הרצון לחזור לממשלה בשל העובדה שלדבריו יש התקדמות בחקיקת והסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

דרעי טען כי העובדה שח"כ יואל יולי אדלשטיין הודח מראשות ועדת חוץ וביטחון ולאחר מכן המינוי של ח"כ בועז ביסמוט הובילו להתקדמות משמעותית בניסיון להסדיר את מעמד תלמידי הישיבות והגעה לטיוטת הצעת חוק.

בש״ס הכחישו את הדברים וטענו: ״אין החלטה כזו, אין טיוטת חוק״. יצוין כי מההכחשה אפשר להעריך שמהרגע שביסמוט יציג טיוטת חוק הרי שש״ס צפויה לשוב לממשלה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר