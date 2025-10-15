יו"ר ש"ס, אריה דרעי, שוקל לחזור לממשלה עוד בשבוע הבא, עם פתיחת כנס החורף של הכסת, כך עולה מדבריו של בכיר בקואליציה, וכפי שדווח לפני זמן קצר (רביעי) בהרחבה 'כיכר השבת'.
לדברי בכיר בקואליציה, דרעי התבטא בנושא בימים האחרונים והסביר את הרצון לחזור לממשלה בשל העובדה שלדבריו יש התקדמות בחקיקת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות.
דרעי טען כי העובדה שח"כ יואל יולי אדלשטיין הודח מראשות ועדת חוץ וביטחון ולאחר מכן המינוי של ח"כ בועז ביסמוט הובילו להתקדמות משמעותית בניסיון להסדיר את מעמד תלמידי הישיבות והגעה לטיוטת הצעת חוק.
בש״ס הכחישו את הדברים וטענו: ״אין החלטה כזו, אין טיוטת חוק״. יצוין כי מההכחשה אפשר להעריך שמהרגע שביסמוט יציג טיוטת חוק הרי שש״ס צפויה לשוב לממשלה.
