נתניהו ביקר חטופים ששבו: "גם אנחנו נחבק אותם" | ומה אמר על החללים?

ראש הממשלה ורעייתו ביקרו בבילינסון את החטופים ששבו מהשבי. נתניהו התחייב להמשיך במאמצים להשבת שאר החטופים והחללים ומסר עדכון על התקדמות המגעים (בארץ)

1תגובות
נתניהו בבית החולים (צילום: דוברות ראש הממשלה)

ראש הממשלה ורעייתו שרה נתניהו הגיעו הערב (שלישי), זמן קצר אחרי צאת שמחת תורה, לבית החולים בילינסון בפתח תקווה - לפגוש את החטופים ששבו אבינתן אור, אלון אהל, גיא גלבוע-דלאל, אביתר דוד ואיתן מור.

״בצאת החג באתי עם רעייתי שרה לבית החולים לפגוש את הבנים היקרים שחזרו הביתה", אמר נתניהו. "במהלך השנתיים האלה, רעייתי ואני נפגשנו עם המשפחות שלהם פעמים רבות. בכינו איתן, חיבקנו אותן, והבטחתי להן: אנחנו נחזיר אותם.

"לא היה יום שלא קיבלתי דיווחים על מצבם, מה שידענו, מה שביקשתי לדעת. הבטחתי להחזיר אותם והחזרנו אותם. ועכשיו, אחרי שהם מחובקים על ידי משפחותיהם, גם אנחנו נחבק אותם".

נתניהו הוסיף: "אני רוצה להודות לגל הירש שעשה עבודה פנטסטית בטיפול במשפחות ובמגע עם החטופים, באמת, תודה מקרב לב לגל. ואני רוצה להגיד לגבי החללים - באותה נחישות, באותה אחריות, באותה רצינות, אנחנו מטפלים בהשבת החללים. אנחנו לא נחסוך שום מאמץ ושום אמצעי כדי להחזיר אותם.

"אני מאמין שבשיטה הזאת אנחנו קודם כל נקבל בשורות כבר על החזרת חטופים חללים נוספים, אני מקווה בשעות הקרובות. אבל אנחנו נחושים להחזיר את כולם".

0 תגובות

1
חמאס הפר את ההסכם, וזו התגובה של ישראל?
נמאססססס

