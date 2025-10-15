ערב המלחמה עם איראן, הגיעו הנציגים החרדים להסכמות מול יו"ר ועדת חוץ וביטחון יולי אדלשטיין שהודח לאחר מכן, בשל חילוקי הדעות, כעת, בממשלה רוצים להחזיר את הגלגל אחורה בשביל להכניס את ש"ס חזרה לממשלה.

על פי הדיווח לפני זמן קצר (רביעי) בחדשות 12, בשל סיום המלחמה הנראה באופק ובשל הרצון להחזיר את ש"ס לתפקידים שלה בממשלה, בקואליציה מתכוונים להציג הקרוב את העקרונות החדשים לחוק הגיוס, לפיו, 50 אחוזים מבחורי הישיבות יצטרכו להתגייס לצה"ל.

הבסיס לחוק החדש שיעבור תחת שרביטו של יו"ר ועדת חוץ וביטחון החדש, בועז ביסמוט, שמסתדר טוב עם הנציגים החרדים, הוא ההסכמות אליהן הגיעו ערב המתקפה של ישראל על איראן.

לממשלה חשוב מאוד להחזיר את ש"ס וגם את יהדות התורה לשולחן הממשלה, וזאת כדי לייצב את ממשלת נתניהו ולא ללכת לבחירות בזמן הקרוב.

מכיוון שאם שרי ש"ס לא יחזרו לתיקים שלהם, המינויים הזמניים ששם נתניהו במקומם יהפכו למינויים קבועים.

מה גם, שבשל כך שנתניהו לא רוצה באמת להסתמך על סמוטריץ' ובן גביר, בשל המהלכים המדיניים שהוא רוצה לקדם מול ממשל טראמפ, הוא מעדיף שהחרדים יחזרו לשולחן הממשלה - כדי שנתניהו יוכל ללכת לבחירות מתי שהוא רוצה ולהציג את ההישגים המדיניים שלו.

יצוין, כי כבר בשבוע שעבר נועד יו"ר ועדת חוץ וביטחון החדש בועז ביסמוט עם הממונים מצד ש"ס על כל נושא הגיוס - חבר הכנסת ינון אזולאי והשר לשעבר אריאל אטיאס ודן איתם על ההתקדמות בחוק הגיוס.

יודגש, כי מאז המלחמה עם איראן וההסכמות שהגיעו אליהן לפני התקיפה, דברים רבים השתנו בציבור החרדי וכפי שנראה כעת, אין באמת היתכנות מעשית להעביר חוק גיוס שיכלול חמישים אחוזי גיוס מבני הישיבות - בתמיכה חרדית.

דרעי, שציפה לקבל את התמיכה הליטאית ואז יעביר זאת גם אצל הרבנים שלו, צפוי להתאכזב ולקבל התנגדות עזה בתוך הבית להעברת חוק גיוס דרקוני מעין זה.

כפי שדווח ב'כיכר השבת', בש״ס הכחישו את הדברים וטענו: ״אין החלטה כזו, אין טיוטת חוק״. יצוין כי מההכחשה אפשר להעריך שמהרגע שביסמוט יציג טיוטת חוק הרי שש״ס צפויה לשוב לממשלה.