כיכר השבת
כדי להחזיר את ש"ס

חוק הגיוס חוזר לשולחן: העקרונות שיוצגו - יתבססו על ההסכמות שהגיעו ערב המלחמה עם איראן

כפי שנראה כעת, המלחמה לקראת סופה ובממשלה רוצים להחזיר את ש"ס לשורותיה ובשל כך הם מתכוונים להחזיר בימים הקרובים את חוק הגיוס, שצפוי להתבסס על העקרונות שהיו ערב המלחמה מול איראן, אז כזכור כמעט והצליחו להעביר חוק עם היו"ר שהודח יולי אדלשטיין וכעת מקווים לסגור את הפינות החשובות עם היו"ר החדש בועז ביסמוט | אלו הפרטים (חדשות חרדים)

12תגובות
דרעי ואזולאי במליאת הכנסת (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

ערב המלחמה עם איראן, הגיעו הנציגים החרדים להסכמות מול יו"ר ועדת חוץ וביטחון יולי אדלשטיין שהודח לאחר מכן, בשל חילוקי הדעות, כעת, בממשלה רוצים להחזיר את הגלגל אחורה בשביל להכניס את חזרה לממשלה.

על פי הדיווח לפני זמן קצר (רביעי) בחדשות 12, בשל סיום המלחמה הנראה באופק ובשל הרצון להחזיר את ש"ס לתפקידים שלה בממשלה, בקואליציה מתכוונים להציג הקרוב את העקרונות החדשים ל, לפיו, 50 אחוזים מבחורי הישיבות יצטרכו להתגייס לצה"ל.

הבסיס לחוק החדש שיעבור תחת שרביטו של יו"ר ועדת חוץ וביטחון החדש, בועז ביסמוט, שמסתדר טוב עם הנציגים החרדים, הוא ההסכמות אליהן הגיעו ערב המתקפה של ישראל על איראן.

לממשלה חשוב מאוד להחזיר את ש"ס וגם את יהדות התורה לשולחן הממשלה, וזאת כדי לייצב את ממשלת נתניהו ולא ללכת לבחירות בזמן הקרוב.

מכיוון שאם שרי ש"ס לא יחזרו לתיקים שלהם, המינויים הזמניים ששם נתניהו במקומם יהפכו למינויים קבועים.

מה גם, שבשל כך שנתניהו לא רוצה באמת להסתמך על סמוטריץ' ובן גביר, בשל המהלכים המדיניים שהוא רוצה לקדם מול ממשל טראמפ, הוא מעדיף שהחרדים יחזרו לשולחן הממשלה - כדי שנתניהו יוכל ללכת לבחירות מתי שהוא רוצה ולהציג את ההישגים המדיניים שלו.

יצוין, כי כבר בשבוע שעבר נועד יו"ר ועדת חוץ וביטחון החדש בועז ביסמוט עם הממונים מצד ש"ס על כל נושא הגיוס - חבר הכנסת ינון אזולאי והשר לשעבר אריאל אטיאס ודן איתם על ההתקדמות בחוק הגיוס.

יודגש, כי מאז המלחמה עם איראן וההסכמות שהגיעו אליהן לפני התקיפה, דברים רבים השתנו בציבור החרדי וכפי שנראה כעת, אין באמת היתכנות מעשית להעביר חוק גיוס שיכלול חמישים אחוזי גיוס מבני הישיבות - בתמיכה חרדית.

דרעי, שציפה לקבל את התמיכה הליטאית ואז יעביר זאת גם אצל הרבנים שלו, צפוי להתאכזב ולקבל התנגדות עזה בתוך הבית להעברת חוק גיוס דרקוני מעין זה.

כפי שדווח ב'כיכר השבת', בש״ס הכחישו את הדברים וטענו: ״אין החלטה כזו, אין טיוטת חוק״. יצוין כי מההכחשה אפשר להעריך שמהרגע שביסמוט יציג טיוטת חוק הרי שש״ס צפויה לשוב לממשלה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (77%)

לא (23%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

9
חוק שמוק הרי בכל מקרה אף חרדי לא יתגייס
גאה להיות משתמט
😅🤣
מושיקו
יש יותר משתמטים
בתל אביב
נכון מאד
נ.לוי
8
כמה אכזבה ממשלת ימין על מלא שכ"כ רצו אותה..שנים של צער כללי וכלכלי וכן כל בחור ישיבה נהיה פורע חוק..
מי יודע
7
למרות שמדובר על יעד גיוס של 50% קשה להאמין שיימצא רוב להעברת החוק.
רובי
6
חוק הגיוס לא יעבור הממשלה נופלת
טייי
5
חוק הגיוס לא יעבור הממשלה נופלת
מייי
4
לא לזחול לממשלה בלי חוק גיוס טוב וסגור. לא מאמינים להבטחות. אולי טראמפ יכול לעזור גם כאן....
יהודי
3
כל זמן שחוק גיוס לא יגמר המלחמה לא תגמר. עובדות מדברים בעד עצמם!!
דוד כהן
2
אין לשס שום סיכוי לקבל הסכמה ממועצת החכמים לגיוס של 50 אחוז, זו בדיחה!
חשבתי שהוא יותר חכם
1
50 אחוז? טירוף מוחלט אף בחור ישיבה לא יתגייס. גדולי ישראל יתנגדו בחריפות לחוק מטורף שכזה. לא יהיה.
יהודי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר