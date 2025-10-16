צפו: ה'גדולים' הגיעו לשואבה של 'עזר מציון'

כמידי שנה במהלך חול המועד סוכות נערכה שמחת בית השואבה המרכזית של עזר מציון במה שהפך למסורת שנמשכת כבר למעלה משני עשורים. למעמד שנערך ביום חמישי, ב' דחול המועד, באולמי "ארמונות פרידמן" בבני ברק, הגיעו מרנן ורבנן גדולי ישראל ובראשם ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, והגאונים הגדולים רבי שרגא שטינמן, רבי משה שאול קליין, רבי שמואל אליעזר שטרן, רבי יהודה אריה דינר, רבי דוד מילר ועוד רבנים וראשי ישיבות, לצד הרב מנחם שפירא סגן ר"ע בני ברק ועוד אישי ציבור, והמוני בני משפחה וחניכי החינוך המיוחד, מתמודדי הנפש, מתנדבי הארגון ובני משפחות, שחגגו בצוותא בשמחה אמיתית לכבוד החג.

המעמד החל בשעות הצהריים באולם ארמונות פרידמן בבני ברק כאשר גדולי ישראל נכנסים בזה אחר זה למעמד, ואת פניהם מקבל יו"ר עזר מציון הרב חנניה צ'ולק שהודה באופן אישי בשם החניכים לגדולי התורה ואנשי הציבור שטרחו ומצאו זמן במהלך ימי חול המועד העמוסים להגיע למקום ולשמח את החניכים ואת המשפחות היקרות.

שמחת בית השואאבה המסורתית של עזר מציון בראשות גדולי ישראל ( צילום: באדיבות המצלם )

הרב חנניה צ'ולק הודה באופן אישי בשם החניכים לגדולי התורה ואנשי הציבור שטרחו ומצאו זמן במהלך ימי חול המועד העמוסים ( צילום: באדיבות המצלם )

מי שניצח על המלאכה הוא הרב זאב שכטר שכבר שנים רבות מוביל את שמחת בית השואבה בהשתתפות המון חוגג ובעלי מנגנים מהשורה הראשונה.

לאורך כל המעמד הופיעו בזה אחר זה בעלי מנגנים ידועי שם והצטרפו לתזמורת הענק במטרה לשמח את המשתתפים. השמחה הרקיעה שחקים כאשר בני הישיבות שהגיעו למקום לקחת חלק בשמחה המיוחדת, רקדו וצהלו יחד עם החניכים הרבים, ושימחו אותם בשמחת החג. בסוכה שהוקמה בסמוך לאולם הוגשו לאורך כל שעות אחה"צ כיבוד למשתתפים הרבים.

רגעים מרגשים נרשמו כאשר מרנן ורבנן גדולי ישראל ביקשו בעצמם לרקוד עם החניכים. שוב ושוב נראו מראות מרגשים כאשר גדולי ישראל רוקדים עם מעגל של כסאות גלגלים והליכונים כשהציבור מוחא כפיים ושר בהתלהבות לכבודה של השמחה המיוחדת. משפחות רבות שמתמודדות עם ילד בעל צרכים מיוחדים הגיעו למעמד במטרה להתחבר ולקבל העצמה מיתר משפחות עזר מציון, ולקבל חיזוק ועידוד להתמודדות בהמשך.

יו"ר עזר מציון הרב חנניה צ'ולק סיכם את השמחה הגדולה בסיפוק, ואמר כי "מדובר במעמד קדוש ונשגב. לאורך השנים מרנן ורבנן גדולי ישראל וזצוק"ל הגיעו לשמחת בית השואבה של עזר מציון וביקשו לשמוח דווקא עם החניכים והצוות של עזר מציון. המעמד הזה ממחיש את החיבור של עזר מציון והחניכים עם גדולי ישראל שמדריכים את הארגון על כל צעד ושעל מיום היווסדו.

ידוע שמשמחת בית השואבה בבית המקדש שאבו רוח הקודש, כל מי שמשתתף במעמד שואב כוח להתמודדות ומקבל תעצומות נפש מיוחדות, שנותנות לכל אחד מהמשתתפים כוח להתמודד באתגרים האישיים שלו".