תכנית "מו"צ שבת" מציעה פתרון מקיף ומסודר ( צילום: יח"צ )

אחרי שבע שנות עמל והשקעה מתמשכת, למען ילמדו משיקים את תכנית "מו"צ שבת - להסמכה לרבנות" - יוזמה פורצת דרך המיועדת לשנות את פני לימוד הלכות שבת. התכנית, המקיפה את כל 102 סימני הטור והשו"ע, מבטיחה לראשונה בהירות מלאה בכל סוגיה - מהגמרא ועד ההלכה למעשה, במטרה להכשיר מורי הוראה מומחים בתחום.

"זה היום עשה ה' - נגילה ונשמחה בו", כך מתארים מנהלי התכנית את השלמת מערך הלימוד המקיף והמעודכן ביותר בהלכות שבת. עד כה, לומדי הלכה רבים נתקלו באתגרים בהבנת הסוגיות המורכבות בהלכות שבת, וחלקם נותרו עם שאלות בלתי פתורות. כעת, מגיעה הבשורה: תכנית "מו"צ שבת" מציעה פתרון מקיף ומסודר. לימוד מסודר ומעמיק כמו שלא היה התכנית בנויה באופן מתודי וייחודי, ומחלקת את כל סימני הלכות שבת ל-10 נושאים מרכזיים, המוגשים בשפה בהירה ונגישה. הלימוד מתבסס על גמרא, ראשונים, שולחן ערוך ונושאי כלים אחרונים, ומאפשר ללומדים לצלול לעומק הסוגיות באופן מסודר ויסודי. "הלומדים זוכים למסגרת ייחודית, ושום שאלה בהלכות שבת לא תישאר בלתי פתורה", מציינים מנהלי התכנית, ומוסיפים כי התכנית כוללת 200 שעות לימוד מרוכזות. ליווי אישי ופלטפורמה חדשנית בין היתרונות הבולטים של התכנית ניתן למנות ליווי צמוד של גדולי הרבנים ומורי הוראה מומחים, המעניקים תמיכה והכוונה אישית לכל לומד. הלימוד מתבצע הן בקבוצות מאורגנות עם שיעורים חיים, והן באמצעות פלטפורמה דיגיטלית חדשנית המאפשרת לימוד אישי וגמיש. כמו כן, התכנית כוללת קבוצות הכנה למבחני הרבנות הראשית, ומעקב אישי ובקרה פדגוגית חכמה המבטיחים התקדמות וצמיחה לכל משתתף.

זו ההזדמנות שלך!

אלפי לומדים כבר החלו את המסע המרתק להסמכה לרבנות בהלכות שבת. עכשיו גם אתה יכול להצטרף אליהם ולהגשים את החלום לפסוק הלכה בבטחון ובקיאות.

לכל הפרטים ולקבלת הצצה מחומרי הלימוד האיכותיים לחץ כאן

ההרשמה כבר פתוחה – מקומות מוגבלים!