יוסי אליטוב מגיש: אור החיים אקטואלי | סוד הדג: עין פקוחה, ברכה והכנעה • צפו פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': בשבת אנו אוכלים דגים כי הם חיים במים, סמל לשפע רוחני ולחיים מתוך רחמים. במבול הם לא ניזוקו, שכן המים עצמם מחוברים כל העת למקור חיותם. עיני הדגים פקוחות תמיד, רמז לעין ההשגחה העליונה שאינה נסגרת לרגע. נשמות צדיקים מתגלגלות בדגים כי הם טהורים והדג מסמל ברכה וריבוי, והכנעה למקור חיותו. המסר: מי שאינו נכנע לאמת - סוגר עצמו בפני ברכה (יהדות)

יא יוסי אליטוב כיכר השבת | 14:36