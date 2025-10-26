כינוס חירום התקיים היום (ראשון) בלשכת בד''ץ העדה החרדית בהרכב מלא בראשות הפוסק הגר"מ שטרנבוך, לדון על דרכי הפעולה לנוכח מעצר בני הישיבות במסגרת גזירת הגיוס.

באורח חריג השתתף בדיון גם ראש ישיבת עטרת שלמה הגאון רבי שלום בער סורוצקין, שעושה בימים אלו את מירב המאמצים לאחד את כלל העדות והחוגים לטובת שחרור תלמידו הבחור אריאל שמאי שנחטף ונכלא בכלא הצבאי ב'עוון' אי התגייסות לצבא ההיתוך.

במהלך הדיון, נידונו דרכי פעולה מרחיקי לכת שבהם לא נקטה העדה החרדית עד כה. כעת, לדברי עסקנים המעורים בפרטים, יתכן שיוציאו בעדה החרדית גם את 'נשק יום הדין', כפי שיפורט בהודעות מסודרות בימים הקרובים.

בפתח הדיון נשא דברים נרגשים ראש ישיבת 'עטרת שלמה' הגאון רבי שלום בער סורוצקין. בדבריו אמר בכאב בלתי עצור: "מדובר כאן על בחור שיושב ולומד רוב שעות היממה בהתמדה עצומה, הוא נמצא עכשיו במצב מאוד לא פשוט בעבור חטאו היחיד שהוא יושב ולומד תורה, צריכים ללחום עבורו בכל הכח".

בשלב זה הפנה הסד"ד הרה"ג ר' יצחק שלמה בלויא, את כובד הדיון לעבר הפוסק הגר"מ שטרנבוך בשאלה: "העולם שואל מה עושים למעשה".

הפוסק השיב באופן נחרץ כי יש לצאת למלחמה במסירות נפש: "הולכים להילחם למען הקב"ה במסירות נפש, הקב"ה רוצה לעזור לנו והוא יכול לעזור לנו, אבל אנחנו צריכים להראות כמה מסירות נפש יש לנו, וזה נראה עכשיו בעז"ה כשיהיה לנו מסירות נפש יהיה ישועות גדולות, ישועות גדולות.

עוד הוסיף הגר"מ שטרנבוך: "עכשיו חיוב מחאה הוא חיוב דאורייתא ממש, אנחנו מחויבים למחות", אך בד בבד הוסיף והדגיש: "אנחנו לא מחפשים מלחמות, אבל מה נעשה שמוכרחים אנו לצאת למלחמה, שבלא מלחמה אנחנו אבודים ושבורים לגמרי ח"ו, שהרי בלא התורה הרי נוטלים ממנו את החיים, כי מה הם החיים בלא תורה, חיי בהמה של אכילה ושתיה שאין זה חיים".

לקראת סוף הדיון הוציאו הבד"צ מכתב חריף תחת הכותרת "זממם בל תפק", בה נכתב כי עומדים להילחם מלחמת מצוה במסירות נפש.

בנוסף יצאו חברי הבד"צ בקריאה שאותם שמתפתים להתגייס למסלולים החרדיים השונים בצבא, בניהם יוחרמו ממהמוסדות החרדיים.

במכתב נכתב: "על ראשי הציבור ומנהיגי מוסדות החינוך להודיע בשער בת רבים, כי באם יתפתו ללכת לשירותי הצבא בכל דרך ואופן שהוא, צבאי או אזרחי, הרי שלא יוכלו צאצאיו ללמוד במוסדות המיועדים לבני הציבור החרדי, שלא יסכנו את החומה הבצורה מאז ומקדם בין יראי ה' לבין ההמון החילוני".