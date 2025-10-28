כיכר השבת
באיזור הכניסה לבני ברק

פעם שנייה בשבוע: משאית פגעה בילד חרדי שפונה לבית החולים במצב בינוני

שוב אסון בבני ברק: ילד בן 10 שרכב על אופניו באיזור הכניסה לעיר, נפגע ממשאית | כונני החירום שהגיעו למקום, העניקו לו סיוע ראשוני ופינו אותו לבית החולים, כשמצבו מוגדר בינוני (חדשות חרדים)

זירת התאונה בבני ברק (צילום: איחוד הצלה)

כונני החירום וההצלה, העניקו לפני זמן קצר (שלישי) סיוע רפואי לילד כבן 10 שנפצע בינוני ברחוב בן דוד פינת כהנמן ב.

בשבוע שעבר כזכור, התרחשה טרגדיה במרכז העיר בני ברק, כאשר הילד אריה לוי ז"ל כבן 7 שרכב על אופניו נהרג ב. היום נפצע ילד כבן 10, שגם הוא רכב על אופניו - ונפגע.

אליהו צרפתי חובש ביחידת האופנועים של איחוד הצלה שהגיע ראשון למקום מסר: "נמסר לנו בזירה כי - מדובר בתאונה עם מעורבות רכב ואופניים עליהם רכב הילד שנפצע באורח בינוני. לאחר הסיוע הראשוני שהענקנו לו בזירת האירוע הוא פונה להמשך קבלת טיפול רפואי בבית חולים כשהוא סובל מחבלות ופציעות בראשו".

חובש הצלה שמואל רוטנברג מדווח: "כשהגעתי לזירת תאונת הדרכים, מצאתי רוכב אופניים, ילד כבן 10 הסובל מחבלת ראש, לאחר שנפגע ממשאית במהלך הרכיבה. יחד עם חובשים של מד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, הכולל קיבוע וחבישות, והוא פונה במצב בינוני להמשך קבלת טיפול רפואי בחדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר