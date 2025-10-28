כונני החירום וההצלה, העניקו לפני זמן קצר (שלישי) סיוע רפואי לילד כבן 10 שנפצע בינוני ברחוב בן דוד פינת כהנמן בבני ברק.

בשבוע שעבר כזכור, התרחשה טרגדיה במרכז העיר בני ברק, כאשר הילד אריה לוי ז"ל כבן 7 שרכב על אופניו נהרג בתאונת דרכים. היום נפצע ילד כבן 10, שגם הוא רכב על אופניו - ונפגע.

אליהו צרפתי חובש ביחידת האופנועים של איחוד הצלה שהגיע ראשון למקום מסר: "נמסר לנו בזירה כי - מדובר בתאונה עם מעורבות רכב ואופניים עליהם רכב הילד שנפצע באורח בינוני. לאחר הסיוע הראשוני שהענקנו לו בזירת האירוע הוא פונה להמשך קבלת טיפול רפואי בבית חולים כשהוא סובל מחבלות ופציעות בראשו".

חובש הצלה שמואל רוטנברג מדווח: "כשהגעתי לזירת תאונת הדרכים, מצאתי רוכב אופניים, ילד כבן 10 הסובל מחבלת ראש, לאחר שנפגע ממשאית במהלך הרכיבה. יחד עם חובשים של מד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, הכולל קיבוע וחבישות, והוא פונה במצב בינוני להמשך קבלת טיפול רפואי בחדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר.