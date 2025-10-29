כיכר השבת
ייעדו ממפגן הענק

מנהיג 'הפלג הירושלמי': "אינני יכול להורות לצאת ולהשתתף בעצרת" | הנימוק המלא

הגאון רבי עזריאל אוירבך, מנהיג הפלג הירושלמי, מפרסם מכתב רשמי בו הודיע כי לא יורה על השתתפות בעצרת הענק של המגזר החרדי | הנימוקים (חרדים)

הגר"ע אויערבאך (צילום: באדיבות)

מנהיג '', הגאון רבי עזריאל אוירבך, מפרסם הבוקר (רביעי) מכתב רשמי בו הבהיר כי לא יורה על השתתפות בעצרת הענק נגד גזירת הגיוס, מחר בכניסה לירושלים, שמארגנות הסיעות החרדיות מחר.

בבסיס ההתנגדות של 'הפלג הירושלמי' לעצרת: העובדה שבסיעות החרדיות יש מי שתומך בחקיקת החדש הכולל יעדי גיוס גבוהים וסנקציות אישיות וכלליות, מה שמנוגד להשקפה של 'הפלג'.

יצוין כי בימים האחרונים הוחלט שלא להקים בימת כבוד בעצרת הענק מחר, בכדי להימנע מנאומים וזה מתוך חשש שחלק מגדולי ישראל יתקפו את החוק החדש בשל היעדים והסנקציות שבו.

המכתב המלא

"לשאלת רבים

לאחר שלא הובהר לי שמטרת העצרת ביום חמישי להצהיר קבל עם שהיהדות החרדית דורשת להחזיר את הסדר "תורתו אומנתו" כפי שהיה בעבר במשך עשרות שנים באה"ק ללא כל שינוי כלל, והיהדות החרדית מתנגדת בכל תוקף לכל שינוי ע"י חקיקת חוק אחר - ומאחר וכל הנ"ל לא הובהר, על כן אינני יכול להורות לצאת ולהשתתף בעצרת זו.

עזריאל אויערבאך".

מכתבו של הגר"ע אוירבך

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר