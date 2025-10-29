מנהיג 'הפלג הירושלמי', הגאון רבי עזריאל אוירבך, מפרסם הבוקר (רביעי) מכתב רשמי בו הבהיר כי לא יורה על השתתפות בעצרת הענק נגד גזירת הגיוס, מחר בכניסה לירושלים, שמארגנות הסיעות החרדיות מחר.

בבסיס ההתנגדות של 'הפלג הירושלמי' לעצרת: העובדה שבסיעות החרדיות יש מי שתומך בחקיקת חוק הגיוס החדש הכולל יעדי גיוס גבוהים וסנקציות אישיות וכלליות, מה שמנוגד להשקפה של 'הפלג'.

יצוין כי בימים האחרונים הוחלט שלא להקים בימת כבוד בעצרת הענק מחר, בכדי להימנע מנאומים וזה מתוך חשש שחלק מגדולי ישראל יתקפו את החוק החדש בשל היעדים והסנקציות שבו.

המכתב המלא

גם בקואליציה תוקפים: התגובות במערכת הפוליטית למתווה הגיוס שנחשף הערב יוני גבאי | 28.10.25

"לשאלת רבים

לאחר שלא הובהר לי שמטרת העצרת ביום חמישי להצהיר קבל עם שהיהדות החרדית דורשת להחזיר את הסדר "תורתו אומנתו" כפי שהיה בעבר במשך עשרות שנים באה"ק ללא כל שינוי כלל, והיהדות החרדית מתנגדת בכל תוקף לכל שינוי ע"י חקיקת חוק אחר - ומאחר וכל הנ"ל לא הובהר, על כן אינני יכול להורות לצאת ולהשתתף בעצרת זו.

עזריאל אויערבאך".