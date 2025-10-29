כיכר השבת
הסרטון הכי ויראלי: הביצוע המטלטל של זאנוויל ויינברגר שריתק את גדולי הדור | צפו

צדיקים יושבים: הזמר החסידי זאנוויל ויינברגר זכה להופיע בשבע ברכות מול ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, וזכה לשעה של קורת רוח עת הנעים במקום יצירה אהובה עליו, תוך שראש הישיבה מעודד את השירה | לצד ראש הישיבה ישב האדמו"ר מטשערנוביל שגם הוא לא הסיר מבט מהזמר החסידי | צפו ברגעי הקודש הנעלים (חרדים) 

זאנוויל שר לפני הגר"ד לנדו, והאדמו"ר מטשערנוביל

תיעוד יוצא דופן ומטלטל של הזמר החסידי זאנוויל ויינברגר, כשהוא מרגש את ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו ואת האדמו"ר מטשערנוביל, הפך לוויראלי בתוך שעות ספורות וצבר רבבות צפיות.

התיעוד המרהיב צולם במהלך שמחת שבע ברכות שנערכה לבנו של ר' אברהם ישעיהו שטרן, במעונו של ראש הישיבה.

בתיעוד נצפה זאנוויל יושב מול ראש הישיבה והאדמו"ר, ומבצע בהתעלות את השיר הנודע: "כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא. לא בשמים היא לאמר מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה ולא מעבר לים היא לאמר מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו". יצירת פאר שהלחין יוסי גרין, ניגון אשר ידוע כחביב ביותר על ראש הישיבה הגר"ד לנדו.

גולת הכותרת של התיעוד היא תגובתו יוצאת הדופן של ראש הישיבה, שנראה משיר מבטיו למטה ומקשיב בקשב רב ובהתעמקות אחר השירה, כשהוא אינו מסיט את מבטו לרגע לאורך כל הביצוע. עוד יותר נדיר ומפתיע הוא הרבי מטשערנוביל, אשר כידוע מתנגד בכל תוקף לצילומים ולתיעוד, שנצפה אף הוא כשהוא נראה נרגש עד עמקי נשמתו מהביצוע המרומם. מדובר ברגע נדיר שהצליח לגעת בנימי הנפש של כלל המשתתפים שזכו להסב על שולחן מלכים בעת זו.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

