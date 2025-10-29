מכבי שירותי בריאות יוצאת בימים אלה בקמפיין נרחב לעידוד והעלאת המודעות לביצוע בדיקות מצילות חיים - תחת המסר 'שלא תדעי'.

המהלך מגיע בעקבות סקר (הסקר החברתי, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לשנתון 2023) שבו עלו נתונים שהוכיחו על אחוזי נבדקות נמוכים משמעותית מהממוצע הכללי בכל הקשור לביצוע בדיקות לגילוי מוקדם של מחלות. הטיפול במחלות שהתגלו בשלב מאוחר הופך למורכב וסבוך יותר, ובעקבות כך גם סיכויי ההחלמה יורדים.

לאור זאת, יצאה מכבי שירותי בריאות במהלך נרחב להעלאת המודעות ולעידוד ביצוען של הבדיקות, שהוכחו כמצילות חיים. המהלך הוא חלק מתפיסתה של מכבי לא רק להעניק שירותי בריאות ורפואה ברמה הגבוהה והטובה ביותר בעת מחלה, אלא אף לפעול ללא לאות על מנת שחבריה יהיו בריאים יותר.

למידע נוסף על בדיקות מצילות חיים. לחצו כאן>>

כחלק מהמהלך, יזמה מכבי קול קורא עליו חתמו גדולי ישראל, רבני ערים ומורי הוראה מכל העדות והחוגים, בדבר החשיבות בביצוע הבדיקות המקדימות.

נוסח הקול קורא: "גילוי דעת להקדים רפואה למכה בביצוע בדיקות מצילות חיים לגילוי מוקדם. מצווים ועומדים אנו להישמר מאוד לנפשותינו כשאזהרה זו נוהגת בכל מקום ובכל זמן וחייבים בה אנשים ונשים, זקנים וצעירים כאחד. כוונתנו בזה היא לעורר כל אחד ואחת להקדים רפואה למכה ולהקפיד ביתר שאת על ביצוע בדיקות לגילוי מוקדם הידועות לכל כמצילות חיים ממש.

הדברים נכונים ותקפים הן לבדיקות שביכולתן להציל מפגען הרע של מחלות כרוניות ומסוכנות ל"ע, והן לתחום הבדיקות הקבועות והתקופתיות כפי המלצת הרופאים המונעות את הסיכון לחלות במחלה הנוראה, שיש שמזניחים הן את בדיקות הגילוי והן את הטיפול בהן.

ועל כן באנו בקריאה לציבור די בכל אתר ואתר, לעורר את בני המשפחה לבצע את הבדיקות המדוברות במועדן, אשר הוכח כי יש בהן משום הצלת חיים ומניעת צער ועגמת נפש לדורות כפשוטו.

וכמה נאמנו הם דברי מרן החזון איש זצ"ל באגרותיו: "הנני חושב את ההשתדלות הטבעית, במה שנוגע לבריאות, למצוה וחובה, וכאחת החובות להשלמת צורת האדם... ולמלא אחר פקודת הרופאים במה שמוצאים לצורך הרפואה... הדקדוק על אמצעי הבריאות, היא עבודה אהובה לפניו יתברך".

נתחזק כולנו באמונה ובטחון ברופא כל בשר ומפליא לעשות, מתוך שמחה וטוב לבב, ובזה נזכה כולנו יחד לרפואה שלימה מכל נגע ומחלה ולברכה והצלחה בכל מעשי ידינו, אמן".

הרבנים הודו למכבי על היוזמה הברוכה שכל מטרתה היא שמירה על בריאות איתנה של הציבור, ואמרו כי בע"ה יזכו להתעסק ברפואה המונעת וב'סור מרע', ולא יצטרכו להגיע למקרים חמורים חלילה. כמו כן, ביקשו לחזק את ידי כלל המסייעים לטובת יוזמה חשובה זו, ובירכו שהיוזמה החשובה תישא פירות.

"בעקבות נתונים שהעידו על אחוזי נבדקות נמוכים בבדיקות לגילוי מוקדם של מחלות קשות, הובלנו מהלך נרחב של הסברה ועידוד ביצוע הבדיקות", אומר ראש חטיבת הבריאות ומשנה למנכ"לית מכבי ד"ר ערן רוטמן. "החשיבות בביצוע הבדיקות בשלב מוקדם מגיעה בעקבות סיכויי הריפוי הגבוהים (למעלה מ-90%) שמתאפשרים בעת גילוי מוקדם של המחלה. אני קורא לכלל חברי וחברות מכבי לגשת להיבדק בהתאם להמלצות".