גאב"ד מאקאווא מגיע למתחם תנובה חיים רוזנבוים
הראשון לציון הגר״י יוסף ביציאה לרחוב שרי ישראל מקום התכנסות עצרת הרבבות. יהודה גליקמן
מראות העצרת: הקהל מתכנס בשערי העיר ירושלים יהודה גליקמן
בחורי חסידות סאדיגורה מבני ברק - בבית המדרש בשכונת שמואל הנביא בירושלים חיים רוזנבוים
גבאי השטיבל הודיע על שפע מנות להכנסת אורחים
תיעוד: הקהל מתכנס דקות לפני העצרת
בשולי העצרת: הגאון רבי יצחק זילברשטיין עם ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש יהודה גליקמן
ראש הישיבה הגאון רבי דוב לנדו באמירת תהילים אחרי תפילת מנחה יהודה גליקמן
חומרי הסברה של הפלג הירושלמי בעצרת יהודה גליקמן
פרובוקציה בגשר המיתרים: קיצונים מדליקים אש ומתעמתים עם הקהל יהודה גליקמן
שלטי חב"ד מונפים בעצרת יהודה גליקמן
מראות העצרת: שלטי תמיכה בבחור החשוב אריאל שמאי יהודה גליקמן
האדמו"ר מסאדיגורה מגיע לעצרת חיים רוזנבוים
עמדות כלי התקשורת מוצבות על בנין איחוד הצלה בכניסה לעיר יהודה גליקמן
המונים בדרכם לעצרת יהודה גליקמן
תיעוד: הגאון רבי מאיר צבי ברגמן בשערי ירושלים לקראת העצרת
ירמיהו 33: במת הישיבה לגדולי ישראל יהודה גליקמן
ראש ישיבת אור ישראל הגאון רבי יגאל רוזן בשיעור כללי בשכונת רוממה, זמן קצר לפני תחילת העצרת יהודה גליקמן
שלטים עם קריאת הגר"מ שטרנבוך בעצרת התפילה יהודה גליקמן
המרפסת בה ישהה האדמו"ר מגור ולידו ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן ורבי אלימלך בידרמן יהודה גליקמן
כביש 1 נחסם בשלב זה במחלף מוצא ותנועת כלי רכב פרטיים מופנית לכביש 16 - כביש 443 פתוח לתנועת כלי רכב פרטיים וציבוריים. יהודה גליקמן
תנועת התחבורה הציבורית לעיר ולכיוון היציאה מהעיר, תתבצע אך ורק דרך מסוף הארזים.
הקהל העצום נוהר לעצרת מכל רחבי הארץ יהודה גליקמן
נתפס בעדשה: חייל חרדי מנעים בניגונים לקהל המגיע לעצרת יהודה גליקמן
מקומות ישיבה לרבני ישיבת מיר: ברחוב מלכי ישראל לאחר התהלוכה שתצא מהישיבה בשעה 14:10 יהודה גליקמן
בהערכת מצב שקיים מפכ״ל המשטרה דני לוי, הוחלט שהרכבת האחרונה בירושלים תגיע היום בשעה 14:00 לתחנת נבון. יהודה גליקמן
הפיזור בתום ההפגנה יתבצע בהתאם להערכת מצב נוספת. בתיאום עם כוחות השיטור.
ארגון זק"א מפרסם על נקודות חלוקת מים והתרעננות בצידי העצרת יהודה גליקמן
לפי הערכה מעודכנת לשעה זו: כ-16 אלף איש עלו לירושלים ברכבת דניאל הרץ
כביש 1 לכיוון ירושלים נחסם לתנועה בפיצול לכביש 16
זו המפה המעודכנת של עצרת הרבבות
נפתרה הסאגה ברכבת ישראל: הנסיעות לירושלים - יימשכו
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, יחד עם מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי, קיימו הערכת מצב בעניין העצרת בירושלים.
במהלך הערכת המצב ניתנה סקירה על היערכות המשטרה, שתאפשר את חופש הביטוי, כפי שאפשרה את כלל המחאות בשנים האחרונות, תוך כדי שמירה על החוק והסדר.
בעניין העומס על התחבורה הציבורית, הוחלט כי הרכבת תוכל לפעול לכל הפחות עד השעה 13:30.
במידה ורכבת ישראל והמארגנים יעמידו סדרנים שישמרו על הדוחק והצפיפות, ניתן יהיה להפעיל את הרכבת גם לאחר מכן.
עשרות אלפים מבני הציבור החרדי נוהרים בשעה זו אל הכניסה לירושלים לקראת עצרת המיליון ב. ניסני
