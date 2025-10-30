כיכר השבת
עת צרה היא ליעקב: הציבור החרדי על כל בניו, עדותיו וקהילותיו מתאחד סביב מעמד "זעקת התורה" - עצרת המיליון לחיזוק לומדי התורה בארץ הקודש | העצרת תיערך על פני כל רחובות הכניסה לירושלים בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל • "כיכר השבת" עם כל העדכונים שוטפים | שידור חי החל מ-14:00

שעה12:21
גאב"ד מאקאווא מגיע למתחם תנובה חיים רוזנבוים
גאב"ד מאקווע (צילום: באדיבות)

שעה12:20
הראשון לציון הגר״י יוסף ביציאה לרחוב שרי ישראל מקום התכנסות עצרת הרבבות. יהודה גליקמן
הראשון לציון הגר"י יוסף (צילום: באדיבות)

שעה12:04
מראות העצרת: הקהל מתכנס בשערי העיר ירושלים יהודה גליקמן
עצרת בירושלים (צילום: ארי כהן / כיכר השבת)

שעה11:51
בחורי חסידות סאדיגורה מבני ברק - בבית המדרש בשכונת שמואל הנביא בירושלים חיים רוזנבוים

גבאי השטיבל הודיע על שפע מנות להכנסת אורחים

שעה11:48
תיעוד: הקהל מתכנס דקות לפני העצרת
ההמונים מתכנסים דקות לפני העצרת (צילום: כיכר השבת)

שעה11:45
בשולי העצרת: הגאון רבי יצחק זילברשטיין עם ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש יהודה גליקמן
הרב זילברשטיין והרב הירש (צילום: באדיבות )

שעה11:43
ראש הישיבה הגאון רבי דוב לנדו באמירת תהילים אחרי תפילת מנחה יהודה גליקמן
הגרד"ל באמירת תהילים (צילום: באדיבות )

שעה11:42
חומרי הסברה של הפלג הירושלמי בעצרת יהודה גליקמן
חומרי הסברה של הפלג בעצרת (צילום: כיכר השבת)

שעה11:34
פרובוקציה בגשר המיתרים: קיצונים מדליקים אש ומתעמתים עם הקהל יהודה גליקמן
פרובוקציה בגשר המיתרים (צילום: באדיבות)

שעה11:25
שלטי חב"ד מונפים בעצרת יהודה גליקמן
חב"ד בעצרת (צילום: באדיבות)

שעה11:23
מראות העצרת: שלטי תמיכה בבחור החשוב אריאל שמאי יהודה גליקמן
שלטי תמיכה (צילום: באדיבות)

שעה11:20
האדמו"ר מסאדיגורה מגיע לעצרת חיים רוזנבוים
האדמו"ר מסאדיגורה (צילום: באדיבות)

שעה11:17
עמדות כלי התקשורת מוצבות על בנין איחוד הצלה בכניסה לעיר יהודה גליקמן
כלי תקשורת על בנין איחוד הצלה (צילום: באדיבות)

שעה11:14
המונים בדרכם לעצרת יהודה גליקמן
המונים נוהרים לעצרת (צילום: כיכר השבת)

שעה11:12
תיעוד: הגאון רבי מאיר צבי ברגמן בשערי ירושלים לקראת העצרת
הגרמ"צ ברגמן (צילום: באדיבות ישראל כהן)

שעה11:09
ירמיהו 33: במת הישיבה לגדולי ישראל יהודה גליקמן
במת גדולי ישראל (צילום: באדיבות)

שעה11:07
ראש ישיבת אור ישראל הגאון רבי יגאל רוזן בשיעור כללי בשכונת רוממה, זמן קצר לפני תחילת העצרת יהודה גליקמן
הגר"י רוזן בשיעור (צילום: באדיבות ישראל כהן)

שעה11:03
שלטים עם קריאת הגר"מ שטרנבוך בעצרת התפילה יהודה גליקמן
שלטים עם קריאת הרב שטרנבוך (צילום: באדיבות)

שעה10:58
המרפסת בה ישהה האדמו"ר מגור ולידו ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן ורבי אלימלך בידרמן יהודה גליקמן
מרפסת ברחוב ירמיהו (צילום: באדיבות)

שעה10:54
כביש 1 נחסם בשלב זה במחלף מוצא ותנועת כלי רכב פרטיים מופנית לכביש 16 - כביש 443 פתוח לתנועת כלי רכב פרטיים וציבוריים. יהודה גליקמן

תנועת התחבורה הציבורית לעיר ולכיוון היציאה מהעיר, תתבצע אך ורק דרך מסוף הארזים.

שעה10:52
הקהל העצום נוהר לעצרת מכל רחבי הארץ יהודה גליקמן
הקהל בדרך לעצרת (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

שעה10:47
נתפס בעדשה: חייל חרדי מנעים בניגונים לקהל המגיע לעצרת יהודה גליקמן
חייל מנגן בשולי ההכנות לעצרת (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

שעה10:43
מקומות ישיבה לרבני ישיבת מיר: ברחוב מלכי ישראל לאחר התהלוכה שתצא מהישיבה בשעה 14:10 יהודה גליקמן
מקומות לרבני ישיבת מיר (צילום: באדיבות)

שעה10:35
בהערכת מצב שקיים מפכ״ל המשטרה דני לוי, הוחלט שהרכבת האחרונה בירושלים תגיע היום בשעה 14:00 לתחנת נבון. יהודה גליקמן
מפכ"ל המשטרה בסיור מחוזות (צילום: דוברות המשטרה)

הפיזור בתום ההפגנה יתבצע בהתאם להערכת מצב נוספת. בתיאום עם כוחות השיטור.

שעה10:32
ארגון זק"א מפרסם על נקודות חלוקת מים והתרעננות בצידי העצרת יהודה גליקמן

שעה10:26
לפי הערכה מעודכנת לשעה זו: כ-16 אלף איש עלו לירושלים ברכבת דניאל הרץ
רכבת ישראל (משרד התחבורה)

שעה10:12
כביש 1 לכיוון ירושלים נחסם לתנועה בפיצול לכביש 16

שעה10:05
זו המפה המעודכנת של עצרת הרבבות

שעה10:01
נפתרה הסאגה ברכבת ישראל: הנסיעות לירושלים - יימשכו

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, יחד עם מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי, קיימו הערכת מצב בעניין העצרת בירושלים.

במהלך הערכת המצב ניתנה סקירה על היערכות המשטרה, שתאפשר את חופש הביטוי, כפי שאפשרה את כלל המחאות בשנים האחרונות, תוך כדי שמירה על החוק והסדר.

בעניין העומס על התחבורה הציבורית, הוחלט כי הרכבת תוכל לפעול לכל הפחות עד השעה 13:30.

במידה ורכבת ישראל והמארגנים יעמידו סדרנים שישמרו על הדוחק והצפיפות, ניתן יהיה להפעיל את הרכבת גם לאחר מכן.

שעה10:00
עשרות אלפים מבני הציבור החרדי נוהרים בשעה זו אל הכניסה לירושלים לקראת עצרת המיליון ב. ניסני

הציבור החרדי מתאחד לחיזוק לומדי התורה בארץ הקודש: החל מהשעה 14:00 - "כיכר השבת" במשדר מיוחד ונרחב בהגשת ישי כהן מהאולפן ומכל המוקדים המרכזיים של "עצרת המיליון" במעמד 'זעקת התורה', עם מיטב המגישים, הכתבים, הפרשנים והאורחים.

