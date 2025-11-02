כיכר השבת
ושבו מארץ אויב

אות חיים והשם שנחשף: הרב הראשי סיפר על ניסי משפחות החטופים בהילולת רחל אמנו | צפו

אות החיים שהתקבל אחרי שנה והשם המלא שנחשף אחרי 20 שנה | בליל הילולת רחל אמנו, הרה"ר לישראל הרב קלמן מאיר בר, חשף בעדות מכלי ראשון על הישועות שראו משפחות חטופים בציון הקדוש של רחל אמנו ע"ה בהילולה בשנה שעברה | צפו (חרדים)

הרב הראשי הרב קלמן בר עם המופתים מהילולת רחל אימנו (צילום: משה ערבה - הרבנות הראשית)

הילולת רחל אמנו: המונים מכל החוגים והעדות פוקדים החל מאמש ולאורך היום (ראשון) את הציון הקדוש בבית לחם.

הרה"ר לישראל הגאון רבי קלמן מאיר בר הגיע אף הוא להתפלל במקום, ובהמשך נשא דברים באירוע מיוחד למרגלות הציון.

בדבריו, שיתף הרב את הציבור בשני מופתים שאירעו בהילולא בשנה שעברה, עם שתי משפחות חטופים ובניהם שחזרו בסופו של דבר מהשבי.

מדובר בפדויי השבי סשה טרופנוב ועומר בנימין ונקרט. בדבריו סיפר הרב כיצד בהילולת רחל אמנו בשנה שעברה זכו משפחותיהם לראות ישועות גלויות שעות לאחר התפילה בציון, עם אות החיים שהתקבל אחרי שנה והשם המלא שנחשף אחרי 20 שנה.

