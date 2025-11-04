כיכר השבת
ביקור ללא פוליטיקאים

הנהלת המחוז החרדי בדקה: איך מצניחים את מרן הגר"ע יוסף ברשת שהקים?

הנהלת המחוז החרדי במשרד החינוך, בראשות המנהל שי קלדרון, קיימה סיור מיוחד במוסדות של רשת 'בני יוסף', ובדקה כיצד מצניחים את זכרו של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל ברשת החינוך שהקים |במהלך הביקור הם שמעו עדויות מרגשות מנכדתו של הרב (חרדים)

משלחת מהנהלת המחוז החרדי במשרד החינוך, קיימה סיור מיוחד במוסדות 'בני יוסף', במטרה לעמוד מקרוב על הפעילות החינוכית ברשת אשר הוקמה על ידי מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל.

חברי המשלחת, שכללה בכירי פיקוח והנהלה - בראשות המנהל שי קלדרון, אך ללא פוליטיקאים, נפגשו עם הנהלת הרשת ושמעו סקירה מקיפה.

שיאו של הביקור היה מפגש מרגש עם נכדתו של מרן זצ"ל, אשר שיתפה את הנוכחים בסיפורים אישיים על ה"סבא" הגדול. היא תיארה מזווית אישית את גדלותו בתורה, את אהבת ישראל העצומה שלו, את הרגישות לכל אדם ואת ההומור והברקות השכל שפיארו את הנהגתו.

דבריה, שהיו שזורים בזיכרונות ילדות, הותירו רושם עז על המשתתפים וסיפקו להם הצצה נדירה לדמותו של מנהיג הדור כפי שנראתה מבעד לעיני בני משפחתו.

הביקור ברשת החינוך

בנוסף, הוצגה בפני חברי המשלחת תערוכה פדגוגית שהציגה חומרי למידה ופרויקטים ייחודיים שפותחו ברשת ועוסקים במורשתו של הרב.

מנהל המחוז החרדי, שי קלדרון, אמר לאחר הביקור: "התרגשנו לראות את העבודה החינוכית המעמיקה הנעשית ברשת 'בני יוסף'. זוהי לא רק הנצחה, אלא החייאה של מורשת אדירה והפיכתה לסמל עבור אלפי תלמידים".

