משלחת מהנהלת המחוז החרדי במשרד החינוך, קיימה סיור מיוחד במוסדות 'בני יוסף', במטרה לעמוד מקרוב על הפעילות החינוכית ברשת אשר הוקמה על ידי מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל.

חברי המשלחת, שכללה בכירי פיקוח והנהלה - בראשות המנהל שי קלדרון, אך ללא פוליטיקאים, נפגשו עם הנהלת הרשת ושמעו סקירה מקיפה.

שיאו של הביקור היה מפגש מרגש עם נכדתו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, אשר שיתפה את הנוכחים בסיפורים אישיים על ה"סבא" הגדול. היא תיארה מזווית אישית את גדלותו בתורה, את אהבת ישראל העצומה שלו, את הרגישות לכל אדם ואת ההומור והברקות השכל שפיארו את הנהגתו.

דבריה, שהיו שזורים בזיכרונות ילדות, הותירו רושם עז על המשתתפים וסיפקו להם הצצה נדירה לדמותו של מנהיג הדור כפי שנראתה מבעד לעיני בני משפחתו.