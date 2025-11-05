היועצת המשפטית של ועדת חוץ וביטחון, עו"ד מירי פרנקל-שור, דורשת לשנות מספר סעיפים משמעותיים בחוק הגיוס המוסכם שיסדיר את מעמד תלמידי הישיבות.

יו"ר ש"ס, אריה דרעי, ויו"ר 'דגל התורה, משה גפני, מקיימים בימים אלו התייעצויות באשר לשינוי הסעיפים כאשר הרצון להגיע לדיוני הוועדה עם הסכמה של היועצת המשפטית של הוועדה ובכך להקשות על בג"צ לפסול את החוק, בטח שלא להוציא צו ביניים.

ל'כיכר השבת' נודע כי במרכז הדיונים עומדת דרישת היועמ"שית להעלות את יעדי הגיוס בשנה הראשונה לכ-5,700, כאלף חיילים חרדים יותר מההסכמה החרדית.

כמו כן, פרנקל-שור דורשת להשאיר את הסעיף שהוכנס בחוק של ח"כ יואל יולי אדלשטיין לפיו אברכי הכוללים ותלמידי הישיבות ייצטרכו להחתים נוכחות באמצעות טביעת אצבע.

כפי שדווח ב'כיכר השבת', חברי הכנסת של דגל התורה, משה גפני אורי מקלב ויעקב אשר, עלו אמש (שלישי) למעונו של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, כדי לעדכן אותו בהתפתחויות ולקבל את אישורו למהלכים.

חברי הכנסת ישבו עם ראש הישיבה למעלה משעה ועברו "סעיף סעיף". ראש ישיבה טען שיש כמה סעיפים "בעייתיים" שיש למצוא להם פתרון. על פי המידע שהגיע לידינו הסעיפים הבעייתיים נוגעים בנושא המספרים והדרישה לטביעת אצבע בישיבות. במהלך ההתייעצות, עלו על הקו אנשי מקצוע מתחום המשפטים לתת את חוות דעתם בדיון.

אחרי הפגישה יעלו חברי הכנסת של דגל התורה לביתו הסמוך של ראש הישיבה הגאון ר' דב לנדו להמשך התייעצות. וככל הנראה מחר ימשיכו בהתייעצויות עם שאר זקני חברי מועצת גדולי התורה.