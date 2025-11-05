כיכר השבת
"אף לחוקת סדום לא הגיעו" | הביקורת הנוקבת של הרב אלישיב על מערכת המשפט

בימים של סערות שלא נגמרות סביב המערכת המשפטית בישראל, מה נאים הם דבריו של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, שמתח ביקורת נוקבת על מערכת המשפט - שמתגלה כעת במערומיה (היסטוריה)

מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל (צילום: Flash90)

ניבא ולא ידע מה ניבא: ביקורת נוקבת נגד מערכת המשפט במדינת ישראל בשמו של מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצוק"ל, פורסמו בסדרה 'דבר תורה על הפרשה' חלק 'בראשית', מאת הרב דב אליאך.

את הדברים העתיק מפי הגרי"ש אלישיב גיסו, הרב שמחה שלמה בן ר' אריה לוין, לפיהם ביקר בחריפות את הגמישות והאי-עקביות בהחלת החוק על ידי היועצים המשפטיים.

אם אתם תוהים מה הקשר בין ביקורת על לחומש בראשית, מתברר שבקטע העוסק על סדום בפרשת לך לך - צוטטה הביקורת המשווה את מערכת המשפט ללא פחות ולא יותר חוקי סדום המקראית(!).

הרב אלישיב התבטא ואמר: גם בסדום היו חוקים - אמנם משונים ומושחתים - אך לפחות היו מיושמים באופן אחיד. "הכל שווים בפני החוק", כך אופיין המשטר הסדומי.

הדברים הומחשו באמצעות סיפור על אליעזר עבד אברהם, שנפצע על ידי סדומי שזרק עליו אבן. השופט המקומי חייב את אליעזר לשלם לפוגע "דמי הקזת דם". אליעזר, על פי הסיפור, זרק אבן על השופט ואמר: "עכשיו אתה חייב לי, שלם את חובי לתובע".

הגרי"ש אלישיב אמר שבמערכת המשפט הישראלית המצב הוא: "החוקים חלים אך ורק לפי שיקול דעתם של היועצים המשפטיים, מתי להחיל את החוק ומתי להתעלם ממנו...".

"נמצא" - סיכם הרב אלישיב - "שאף לחוקת סדום הרשעה לא הגיעו".

הדברים מופיעים בספר המתמקד בפרשות התורה ומכיל כאלף "פניני תורה" ייחודיים מפי ראשי ישיבות ומרביצי תורה. המחבר מציין כי הדברים הנ"ל "יאים לשעתם - ועד שתתקבל תפילתנו: השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה".

  • ישראל שפירא - היסטוריון ומרצה בכיר, חוקר ארץ ישראל ומדריך טיולים | לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: sisraerl@gmail.com

