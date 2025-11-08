בצל ההכרעה על חוק הגיוס: הגרמ"ה הירש יטוס למסע חיזוק בצרפת

המנהיג וראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, ימריא מחר (ראשון) למסע חיזוק בן שלושה ימים בצרפת, מסע שנקבע מראש, עוד לפני הדרמות שהיו בשבוע שעבר סביב חוק הגיוס.

כזכור, ראש הישיבה הגרמ"ה הירש, נתן את הכרעתו לחברי הכנסת החרדיים, לאחר ששמע בכובד ראש וקרוב לשעתיים את הח"כים, כי אפשר להתקדם עם חקיקת חוק הגיוס.

ראש הישיבה, שהנהגת כלל ישראל בראש מעיניו, לא זונח את יהדות התפוצות ומחר ראש הישיבה יעשה את דרכו למסע בן שלושה ימים בצרפת, במהלכם ימסור שיחות חיזוק בקהילות היהודיות השונות.

יצוין, כי קודם יציאתו לחו"ל - ביום חמישי האחרון, עלה הגרמ"ה הירש לרעו להנהגת הישיבה ולדור, המנהיג הגר"ד לנדו, על מנת לקבל את ברכת הדרך למסע.

רבני צרפת והעסקנים צפויים להיפגש עם ראש הישיבה ולבקשת הכרעה במספר שאלות ציבוריות וחינוכיות שעל הפרק.

בסוף השבוע נשלמו ההכנות בקהילות השונות לקראת מעמדי כבוד התורה שצרפת לא ראתה כבר שנים רבות.

בתלמודי התורה ובבתי הספר מספרים לילדים כבר שבוע ימים על האירוע המרגש וכיצד יש לנהוג בכבוד התורה. רבני הקהילות בקשר ישיר עם בית ראש הישיבה לבקשת פגישות אישיות עמו על מנת לקבל הכרעות בנושאים שונים.

במקביל הושלמו גם סידורי האבטחה כבדים מטעם משטרת צרפת שלקחה אחריות על האירוע, על מנת שכל ימי המסע יעברו בביטחון מלא, של רבבות המשתתפים במעממדים השונים, כמו גם אפשרות לתנועה נוחה של פמליית ראש הישיבה ממקום למקום.