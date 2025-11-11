החיפושים אחר הפצ"רית ( צילום: Tal Gal/Flash90 )

בעוד המדינה כולה סערה סביב פרשת הטלפון האבוד של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי, שבערב שבת קודש אותר לפתע במעמקי הים - בעלון "משפט כהלכה" בראשות הגאון רבי יונתן ששון דנו בשאלות ההלכתיות שנוצרו בעקבות הפרשיה שהעסיקה את המדינה.

בגיליון 252 של העלון, שעורכו הראשי הוא הרב משה מאלח, מופיעים שני מקרים העוסקים בשאלות נזיקין. המקרה הראשון עוסק בקבוצת בחורים שהחליטו לעשות מתיחה. בעקבות הבטחה של פרס כספי בשווי 220,000 ש"ח למוצא הטלפון של הפצ"רית, הם זרקו טלפון ישן למים בחוף השרון וקראו למחלץ מקצועי שיוציא את המכשיר מהמים. המחלץ, שראה לנגד עיניו את הפרס הגדול, שכר מיד ציוד צלילה יקר בסך 600 ש"ח וצלל למעמקים. כשעלה עם הטלפון עם חיוך רחב, התברר לו שנפל קורבן למתיחה. "סתםםם, שיקרנו עליך", אמרו לו הבחורים, "זה לא הטלפון של הפצ"רית". האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא חיתן את נכדו, המונים נהרו להתברך חיים רוזנבוים | 10:57 המחלץ דרש שישלמו לו את הוצאות הציוד, בטענה שהוא הוציא הוצאות כי נתן בהם אימון. הבחורים השיבו: "לא אמרנו לך להיכנס למים, אמרנו לך שיש שם טלפון, ואתה החלטת מעצמך". השאלה ההלכתית ברורה: האם הם חייבים לפצותו?

עלון "משפט כהלכה"

המקרה השני מתאר את בני התורה אבי ומשה שהלכו לחוף השרון לחפש את הטלפון, "אולי יצליחו להתרומם מהמינוסים שגרמה להם היועמ"שית והפצ"רית בהורדת כל התקציבים לעולם התורה", כתב עורך העלון.

הם שכרו סירת מנוע וציוד צלילה. אבי ביקש ממשה לצלם אותו על הסירה עם הטאבלט שבו כתב את חידושי התורה שלו בפרק 'השותפין'. בדיוק בזמן הצילום הגיע גל והעיף את משה מהסירה - והטאבלט צלל למעמקים.

אבי דרש ממשה שישלם לו את מחיר המכשיר, ואת דמי הצוללן שיוציא אותו, ואת עלויות השחזור של חידושי התורה - בסך כולל כ-2,000 ש"ח.

משה טען שהוא לא חייב לשלם כיון שהוא אנוס - הגל הפיל אותו. שנית, "הרי שלך לפניך" - הטאבלט קיים, רק צריך צוללן, וזה "גרמא בנזיקין" שפטור. שלישית, חידושי תורה אינם "ערך ממוני" - אין שוק למכירתם.

הפסק לפי רבני "משפט כהלכה":

במקרה הראשון - הבחורים פטורים מדין ממון אך חייבים בדיני שמים, ועברו על איסור אונאה שציערו את המחלץ.

במקרה השני - יש חיוב לשלם את דמי הצוללן והשחזור (כי "במקום שיש חסרון מגלגלין עליו את הכל"), אך משה פטור מדמי המכשיר עצמו היות ונחשב "מזיק ברשות" שקיבל רשות לצלם.

ישר כח לידידי ראש הכולל הרה"ג רבי אביחי מרחבי שהעביר לי העלון היקר מפנינים מאתר בינינו