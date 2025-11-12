ראש הישיבה, הגאון רבי דב לנדו, מסר אמש (שלישי) שיעור בישיבת דעת אהרן (קפלן) בירושלים למאות תלמידי הישיבה ותושבי השכונה ובסיומו נשא דברי חיזוק בצל אי חקיקת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

בפתח דבריו אמר ראש הישיבה: "אנחנו נמצאים כעת בתקופה שאלו שלא טעמו את טעם התורה הם מתנכלים לבני ישיבות ולומדי הכוללים ומצרים את צעדיהם בגזירות ובהתנכלויות שונות.

"אנחנו מקווים בסיעתא דשמיא שיחזרו בהם ויפסיקו במעשים אלו", הוסיף הגר"ד: "אבל אנחנו בני הישיבות תפקידנו להמשיך במלוא המרץ למלא את היעד שלנו לדאוג שהתורה תפרח עוד ועוד כאן בארץ ישראל, ונזכה לביאת משיח צדקנו בב"א".

צפו בדברים המלאים