מיסטר ספיקר זו לא סתם עוד "שיטה ללימוד אנגלית". זו השקעה בעתיד של הילד ( צילום: יח"צ )

"תוך שנה הילד שלך יודע להבין, לקרוא ולכתוב אנגלית – בבית, בקצב שלו, ללא אינטרנט"

ללמד אותם אנגלית ברמה גבוהה, כשאין זמן או אפשרות למורים פרטיים, ובטח שלא לחשוף אותם לתכנים לא מבוקרים ברשת? מיסטר ספיקר הוא הפתרון שהורים חיכו לו: קורס דיגיטלי מקיף ללימוד אנגלית, שנבנה במיוחד עבור ילדים בגילאי כיתות ג'-ז', עם דגש על סביבה בטוחה, תוכן מאושר על ידי רבנים, וחוויית למידה שהילדים פשוט אוהבים. למידה עצמאית שמביאה תוצאות אמיתיות נכדת המקובל והשר לשעבר נישאה בבני ברק, המונים נהרו | צפו בתיעוד חיים רוזנבוים | 19:41 הקורס כולל 45 שיעורים מוקלטים שנבנו בקפידה, כשבכל שיעור הדמות המרכזית – "מיסטר ספיקר" – משמשת כמורה וירטואלי חביב שמנחה את הילד צעד אחר צעד. הילדים לומדים דרך סרטונים מרתקים, דפי עבודה להדפסה, שאלונים אינטראקטיביים ומשחקי תרגול – והכל בקצב האישי שלהם, בלי לחץ ובלי תחרות. והחלק הכי טוב? ההורים מדווחים שהילדים יושבים לבד מול המחשב, ממש נהנים, ותוך זמן קצר כבר מדברים וקוראים באנגלית. אין צורך בעזרה חיצונית, אין צורך במורים פרטיים יקרים – הכל כאן, ארוז בצורה מושלמת. אחד מדרכי הלמידה זה משחקים - הנה אחד לדוגמא

מדוע זה מתאים במיוחד לקהל החרדי?

כשבוחרים כלי לימודי לילדים, לא מספיק שהוא יהיה איכותי – הוא חייב להתאים לערכים שלנו ולאווירה החינוכית בה גדלים הילדים. מיסטר ספיקר עונה בדיוק על הצורך הזה:

✅ תוכן מאושר ומבוקר – הקורס תואם לאווירה החינוכית והרוחנית של הקהל החרדי, ללא תכנים זרים או לא רצויים.

✅ למידה ללא אינטרנט – אפשר להוריד את השיעורים ולצפות בהם במצב אופליין לחלוטין. שליטה מלאה להורים, ללא חשש מגלישה לא מבוקרת.

✅ מתאים למתחילים מוחלטים – הקורס מתחיל מהבסיס, גם לילדים ללא שום ידע קודם באנגלית.

✅ עצמאות אמיתית – ההורים לא צריכים לשבת ליד הילד או "ללמד איתו". הקורס בנוי כך שהילד מתקדם לבד, מה שמשחרר זמן יקר להורים עסוקים.

מה הילד באמת מקבל?

45 שיעורים מוקלטים – כל שיעור כולל הסברים, תרגול והפעלה, בדיוק כמו שצריך

– כל שיעור כולל הסברים, תרגול והפעלה, בדיוק כמו שצריך דפי עבודה להדפסה – לחיזוק הלמידה ולתרגול כתיבה

– לחיזוק הלמידה ולתרגול כתיבה שאלונים אינטראקטיביים – שמבטיחים שהילד באמת הבין את החומר

– שמבטיחים שהילד באמת הבין את החומר משחקי תרגול – שהופכים את הלמידה לכיף ולא למשימה כבדה

– שהופכים את הלמידה לכיף ולא למשימה כבדה גישה למשך שנה שלמה – מיום הרכישה, כדי ללמוד בקצב הנכון

הציפייה? תוך שנה, בהתאם לקצב הרגיל, הילד יודע להבין, לקרוא ולכתוב אנגלית ברמה טובה. ובזמן מומלץ של 4 חודשים – עם השקעה יומית קצרה – אפשר לסיים את כל הקורס ולראות תוצאות מדהימות.

הנה שיעור לדוגמה

למה זה עובד כל כך טוב?

חווייתיות במקום שיעור רגיל - זה לא סתם "מורה מול לוח". יש כאן משחקים, משימות מעניינות, ותחושה שהילד חלק ממשהו גדול.

קצב אישי שמתאים לכל ילד - אין "מרוץ" עם שאר הכיתה, אין לחץ. כל ילד מתקדם לפי הקצב שלו, ומרגיש בטוח.

סביבת הורים ובקרה - אתם עוקבים, רואים את ההתקדמות, ויודעים בדיוק מה הילד צופה ולומד. זה חשוב במיוחד בקהילה שלנו.

ערך עצום במחיר משתלם - במיוחד עכשיו, במבצע המיוחד שלא יחזור במהרה.

מבצע מיוחד לזמן מוגבל בלבד!

במקום 1,800 ש"ח - רק 490 ש"ח! זו הזדמנות שלא תחזור: קורס שלם, מקצועי ומקיף, במחיר סמלי שמאפשר לכל משפחה להעניק לילדים את המתנה הכי טובה – ידע באנגלית, ביטחון עצמי והצלחה בלימודים.

ההרשמה פשוטה: נכנסים לאתר, צופים בשיעור הדוגמה החינמי (כדי לראות בעצמכם), ומצטרפים. מספר המקומות מוגבל, אז לא כדאי לפספס.

טיפים להורים לפני שמצטרפים

צפו בשיעור הדוגמה יחד עם הילד - כך תבינו את האווירה ותראו אם זה מתאים לכם

- כך תבינו את האווירה ותראו אם זה מתאים לכם הגדירו "שעת למידה" קבועה - ילדים אוהבים שגרה, וזה עוזר להטמיע את ההרגל

- ילדים אוהבים שגרה, וזה עוזר להטמיע את ההרגל הישענו על דפי העבודה - גם העבודה הידנית עוזרת להטמעה טובה יותר

- גם העבודה הידנית עוזרת להטמעה טובה יותר עקבו אחרי ההתקדמות - חיזקו את הילד כשהוא מתקדם, וסייעו אם יש קושי

- חיזקו את הילד כשהוא מתקדם, וסייעו אם יש קושי נצלו את המבצע עכשיו - המחיר המיוחד לא יישאר לנצח

מיסטר ספיקר זו לא סתם עוד "שיטה ללימוד אנגלית". זו השקעה בעתיד של הילד, בכלים שיישארו איתו לכל החיים - והכל בסביבה בטוחה, מבוקרת ומותאמת לערכים שלכם.

אל תפספסו את ההזדמנות - הצטרפו עכשיו במחיר המיוחד!