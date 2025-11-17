מועצת הרבנות הראשית לישראל, התכנסה היום (שני) לכינוס חירום, שכותרתו היא: "מחאה על ההתערבות בהחלטות הלכתיות".

הרבנים הראשיים לישראל, הראשון לציון ונשיא בית הדין הרבני הגדול הגאון רבי דוד יוסף ונשיא מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי קלמן בר, כינסו את חברי מועצת הרבנות הראשית והתריעו מפני פגיעה בסמכות ההלכה.

במהלך הישיבה הביעו המשתתפים מחאה חריפה על התערבות בג"ץ בעניינים שלעמדת מועצת הרבנות הראשית הינם הלכתיים, המצויים בסמכותה על פי חוק של מועצת הרבנות הראשית.

הרבנים הראשיים, הבהירו למועצת, כי הם מצרים על התערבות בג״ץ בנושאים בעלי השלכות הלכתיות, והדגישו כי שאלות הלכה, סמיכה והנהגה רוחנית של עם ישראל נתונות להכרעתה של מועצת הרבנות הפועלת מכוח חוק הרבנות הראשית.

בהודעה שיצאה לאחר מכן נרשם: "מועצת הרבנות הראשית לישראל רואה את יעודה בשמירה על יהדותה של מדינת ישראל, והמשך שמירה על המסורת כפי שנהגו מדורי דורות".

אלו ההחלטות שהתקבלו בתום הישיבה